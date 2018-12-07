Бизнесмены нарушают законы

Бизнесмены нарушают законыКовровская городская прокуратура совместно с горадминистрацией провела проверку местных автомоек. Специалисты ведомства выявили нецелевое использование земельных участков и несоблюдение требований природоохранного законодательства.Так, например, на земельном участке ООО «Флагман», предназначенном для производства, осуществляется предпринимательская деятельность по мойке машин. Аналогичные нарушения нашли на улице Свердлова.В отношении предпринимателей возбуждено 2 дела об административном правонарушении.Кроме того, некоторые владельцы автомоек нарушают нормы природоохранного законодательства. У них нет паспортов на отходы, образующихся в результате хозяйственной деятельности, также они не вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду.Бизнесмены должны устранить все нарушения, исполнение этого находится на контроле прокурора.