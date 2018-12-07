Издатель Илья Красильщик покидает проект, одним из основателей которого он был. С января 2019 года он уходит из интернет-издания Медуза и возвращается из Риги в Москву.

Издатель Илья Красильщик покидает проект, одним из основателей которого он был. С января 2019 года он уходит из интернет-издания "Медуза" и возвращается из Риги в Москву.Красильщик подчеркнул на своей страничке в Facebook, что для такого развития событий есть масса причин. В его ближайших планах – отдохнуть и подумать. Вместе с тем он заявляет, что всегда готов помочь проекту советами, даже не работая в нем."Важность того, что делает "Медуза" — совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места", — подчеркнул один из основателей проекта.Он выразил благодарность учредителю "Медузы" Галине Тимченко и еще одному отцу-основателю, экс-главному редактору издания Ивану Колпакову. 9 ноября 2018 года Колпаков ушел с поста главреда издания, который занимал с 2016 года, после скандала, когда одна из журналисток обвинила его в сексуальных домогательствах. Колпакова коллеги по перу тут же окрестили рижским Вайнштейном. Сейчас обязанности главреда исполняет Татьяна Ершова. До этого она была управляющим редактором издания.