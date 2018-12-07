Президенту
Белоруссии Александру Лукашенко все труднее усидеть на двух стульях -
выпрашивать у Москвы скидки на газ и в то же время подлизываться к
Западу и его сателлитам в Восточной Европе. В Москве призывают лидера
братской республики перестать лицемерить. По словам члена Совета по
межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько,
Лукашенко должен определиться, кто для него союзник – Россия или
Украина.
Президенту
Белоруссии Александру Лукашенко все труднее усидеть на двух стульях -
выпрашивать у Москвы скидки на газ и в то же время подлизываться к
Западу и его сателлитам в Восточной Европе. В Москве призывают лидера
братской республики перестать лицемерить. По словам члена Совета по
межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько,
Лукашенко должен определиться, кто для него союзник – Россия или
Украина.
Эксперт
назвал Белоруссию шлюзом, через который украинские товары идут в
Россию, а российские энергоносители поступают на Украину. Москва должна
добиваться того, чтобы Минск перестал играть роль контрабандиста, заявил
Безпалько в эфире радио "Вести ФМ".
Политолог
призвал белорусское руководство решить, видит ли оно свою страну частью
союзного государства с Россией. Если ответ утвердительный, полагает Безпалько, то необходимо согласовывать внешнюю и оборонную политику.
"Надо определяться, признает Белоруссия Крым российским или не признает”, – подчеркнул аналитик.
Член
Совета по межнациональным отношениям при президенте России выразил
недоумение, что Минск активно сотрудничает с Киевом в
оборонно-промышленном комплексе. И это при том, напомнил Безпалько,
что Украина называет Россию агрессором и того гляди развяжет боевые
действия. "Они вместе будут воевать, Лукашенко с Порошенко, против нас?"
– задался вопросом эксперт.
Напомним,
накануне в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета
президент Белоруссии Александр Лукашенко вступил в словесную перепалку с
российским лидером Владимиром Путиным по поводу цен на газ. Глава
белорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в
целом разговаривал на повышенных тонах.
По
словам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". На
это Путин и предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию о
ценах позже, в закрытом режиме, без журналистов.
Белорусский
лидер не впервые выступает с резкими заявлениями в адрес России. Не так
давно Лукашенко обвинил Москву в варварстве и недобросовестной
конкуренции.