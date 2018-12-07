Президенту Белоруссии Александру Лукашенко все труднее усидеть на двух стульях - выпрашивать у Москвы скидки на газ и в то же время подлизываться к Западу и его сателлитам в Восточной Европе. В Москве призывают лидера братской республики перестать лицемерить. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, Лукашенко должен определиться, кто для него союзник – Россия или Украина.

ПрезидентуБелоруссии Александру Лукашенко все труднее усидеть на двух стульях -выпрашивать у Москвы скидки на газ и в то же время подлизываться кЗападу и его сателлитам в Восточной Европе. В Москве призывают лидерабратской республики перестать лицемерить. По словам члена Совета помежнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько,Лукашенко должен определиться, кто для него союзник – Россия илиУкраина.Экспертназвал Белоруссию шлюзом, через который украинские товары идут вРоссию, а российские энергоносители поступают на Украину. Москва должнадобиваться того, чтобы Минск перестал играть роль контрабандиста, заявилБезпалько в эфире радио "Вести ФМ".Политологпризвал белорусское руководство решить, видит ли оно свою страну частьюсоюзного государства с Россией. Если ответ утвердительный, полагает Безпалько, то необходимо согласовывать внешнюю и оборонную политику."Надо определяться, признает Белоруссия Крым российским или не признает”, – подчеркнул аналитик.ЧленСовета по межнациональным отношениям при президенте России выразилнедоумение, что Минск активно сотрудничает с Киевом воборонно-промышленном комплексе. И это при том, напомнил Безпалько,что Украина называет Россию агрессором и того гляди развяжет боевыедействия. "Они вместе будут воевать, Лукашенко с Порошенко, против нас?"– задался вопросом эксперт.Напомним,накануне в ходе заседания Высшего Евразийского экономического советапрезидент Белоруссии Александр Лукашенко вступил в словесную перепалку сроссийским лидером Владимиром Путиным по поводу цен на газ. Главабелорусского государства вел себя по-хамски: постоянно перебивал и вцелом разговаривал на повышенных тонах.Пословам Лукашенко, Белоруссия имеет "худшие условия, чем Германия". Наэто Путин и предложил белорусскому президенту продолжить дискуссию оценах позже, в закрытом режиме, без журналистов.Белорусскийлидер не впервые выступает с резкими заявлениями в адрес России. Не такдавно Лукашенко обвинил Москву в варварстве и недобросовестнойконкуренции.