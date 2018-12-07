16-летняя о​лимпийская чемпионка по фигурному катанию уступила победу в финале соревнований в Ванкувере японке Рике Кихире. Алина Загитова по итогам короткой программы заняла второе место.

16-летняя о​лимпийская чемпионка по фигурному катанию уступилапобеду в финале соревнований в Ванкувере японке Рике Кихире. Алина Загитова по итогам короткой программы заняла второе место.После проката юная спортсменка рассказалао трудностях, с которыми ей довелось столкнуться на соревнованияхв Канаде. Девушка призналась, что у нее сегодня был сложный день,поскольку в финале оказалось шестьсильнейших спортсменок.Алина подчеркнула, что эти соревнования являются для нее оченьважными. Загитова также сообщила. Что чуть не проспала их. "Я проснулась за триминуты до отправления автобуса, который уезжал на соревнования. Послетренировки я пришла, поспала пять-шесть часов и вот чуть не опоздала", – цитируетфигуристку "Чемпионат".Также Алина сообщила, что потрепали ей нервы и мысли о высокихшанса на победу ее ровесницы Кихиры и ее тройном акселе. При этом она добавила,что понимает, что может бороться с такими спортсменками, если катается, идеально,чисто и с эмоциями.В психологическом плане для спортсменки важно справляться сдавлением статуса олимпийской чемпионки. И помогают ей в этом тренеры —специалисты группы Этери Тутберидзе.Отметим, в​ короткой программе Загитова набрала 77,93 балла, а ееконкурентка – 82,51 балла. Результат японки стал новым мировым рекордом. Произвольнуюпрограмму фигуристки представят в ночь на 8 декабря по мск.