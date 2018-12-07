На вручение престижной премии Татьяна Навка пришла в весьма провокационном наряде. Ее черное платье оказалось достаточно коротким, и зрители смогли в полной мере оценить длину и стройность ног прославленной фигуристки.

На вручение престижной премии Татьяна Навка пришла в весьма провокационном наряде. Ее черное платье оказалось достаточно коротким, и зрители смогли в полной мере оценить длину и стройность ног прославленной фигуристки.В Театре Вахтангова прошла церемония награждения международной независимой театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Олимпийская чемпионка Татьяна Навка получила премию за мюзикл "Руслан и Людмила"."Моя первая награда в качестве продюсера!!! 😍😎🏆 Всегда страшно и ответственно браться за что-то новое и неизведанное для себя, выходить из зоны комфорта, рисковать и работать, работать и работать на успех, не только свой, но и своего проекта! Но если делать это с любовью, уверенностью, профессионализмом и замечательной командой, то всё обязательно получится!!! Поэтому, мне особенно приятно быть лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший театрализованный проект", т.к. эта награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий!!! Спасибо, дорогие зрители, за такую ответную любовь!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – поделилась эмоциями Татьяна Навка, опубликовав фотографии с мероприятия на своей страничке в Instagram.Фигуристка поблагодарила и свою команду: "Огромное спасибо Тинькову за вручение! 🙏 И, конечно же, особенная благодарность моей мегапрофессиональной команде, в том числе и креативной команде Алексея Сеченова, Игорь Оршуляк, Петр Чернышев, Александр Жулин, композитор Роман Игнатьев, без которых не было бы этого чудесного и волшебного проекта, так же как и “Аленького цветочка”! 🙌🙏 За поддержку и веру в меня, спасибо моей замечательной семье: маме, дочерям и моему любимому мужу!!! 🙏👪💞"Поклонники поздравили спортсменку, а особо наблюдательные фанаты обратили внимание на наряд Татьяны. Многие похвалили фигуристку, но нашлись и те, кто выступил с критикой. Почему-то фанаты сочли, что Навке следовало бы прикрыть ноги."Что с ногами? Лучше скрыть", "Ноги страшные", "Все неудачное и платье и колготки... и ноги", "Странно, но черный цвет вам не подошел. А он вроде бы универсальный. Вы очень светлая и женственная, наверное поэтому)", – прокомментировали пользователи Сети.