Смешной инцидент произошел во время визита королевы Великобритании в новый благотворительный центр. Она встретилась с детьми, их семьями и сотрудниками организации.

Смешной инцидент произошел во времявизита королевы Великобритании в новый благотворительный центр. Онавстретилась с детьми, их семьями и сотрудниками организации.Девятилетний ребенок оказался не готов к встрече с Ее Величеством. о своей королевой.Когда она подошла поприветствовать мальчика, он так испугался и застеснялся,что встал на четвереньки и тихоуполз за спинами взрослых в соседнюю комнату. Откуда он прокричал "пока!", чем вызвалобщий смех, передает The Telegraph.Также Елизавета II пообщалась с другими гостями. В завершение встречи королева помогла детям украсить рождественскую елку.