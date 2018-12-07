Смешной инцидент произошел во время
визита королевы Великобритании в новый благотворительный центр. Она
встретилась с детьми, их семьями и сотрудниками организации.
Смешной инцидент произошел во время
визита королевы Великобритании в новый благотворительный центр. Она
встретилась с детьми, их семьями и сотрудниками организации.
Девятилетний ребенок оказался не готов к встрече с Ее Величеством. о своей королевой.
Когда она подошла поприветствовать мальчика, он так испугался и застеснялся,
что встал на четвереньки и тихо
уполз за спинами взрослых в соседнюю комнату. Откуда он прокричал "пока!", чем вызвал
общий смех, передает The Telegraph.
Также Елизавета II пообщалась с другими гостями. В завершение встречи королева помогла детям украсить рождественскую елку.