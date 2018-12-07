На днях Александру Балуеву исполнилось 60 лет. В честь юбилея артист посетил программу Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1.

На днях Александру Балуеву исполнилось 60 лет. В честь юбилея артистпосетил программу Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".В начале шоу Корчевников преподнес Балуеву корзину смясными деликатесами. Артист поблагодарил редакцию программы за презент,вытащил маленькую копченую сосиску, нанизанную на палочку, и продемонстрировал присутствующим. "Этоесть нельзя. Если хотите похудеть, ешьте индейку или курицу. Я предпочитаюиндейку", – заявил разочарованный Александр.Отец Александра Балуева был военным, а мать инженером. "Они работалина "ящике", в секретной организации, которая работала на военную промышленность",– вспомнила звезда в беседе в ведущим.В старших классах будущая знаменитость чуть не попала за решетку. "Да,я украл. Я украл в своей родной школе пальто, вернее мы украли – это групповоепреступление, сговор был. Там статья, наверное, была бы. Сейчас бы тольковышел. У нас на чердаке кошка окатилась, шесть или семь котят. Нам надо было ихсодержать. Они хотели есть, надо было деньги достать как-то. Взяли пальто. Ачто с ним делать? Как продать?"– с улыбкой поведал артист.Украденное мальчишки спрятали на том же чердаке. Воришек быстровычислили и наказали – на 10 ней отстранили от занятий.По словам Александра, в поначалу он не думал о карьере актера – собирался стать финансистом и даже записался на подготовительные курсы для поступления в институт. Однако на занятиях он так ни разу и не появился. В итоге Балуев решил попробоваться я в Щукинское училище, однако потерпел неудачу. После он годпроработал помощником осветителя на "Мосфильме".Вторая попытка оказалась болееудачной – Александр поступил в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского. Суспехом окончив университет, будущая знаменитость попадает в труппу Театра СоветскойАрмии. Через несколько лет артист переходит в Московский театр имени Ермоловой.Балуев пробует попасть в кино, однако долгое время подходящей роли для него ненаходится. Денег катастрофически не хватало, параллельно он начал заниматься частнымизвозом.Сегодня Александр Балуев один из самых популярных и востребованныхартистов, в фильмографии которого уже более 100 работ. Первую широкую славу емупринесла картина "Мусульманин". Ради работы в этом проекте артист принял крещение. "БалВолодя Ильин с женой, и почему-то они на меня очень повлияли, и происходящее вфильме тоже сказалось. И главное стало ясно, что я сам готов к этому", -заметила знаменитость.Балуев редко говорит о личной жизни. Известно, что он20 лет прожил с польской журналисткой Марией Урбановской. В этом браке родиласьего единственная дочь Мария-Анна. К сожалению, семья распалась. "Признание моекак актера стало раздражать. Началось недопонимание", – сообщил актер.