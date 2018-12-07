На днях Александру Балуеву исполнилось 60 лет. В честь юбилея артист
посетил программу Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1.
На днях Александру Балуеву исполнилось 60 лет. В честь юбилея артист
посетил программу Бориса Корчевникова "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
В начале шоу Корчевников преподнес Балуеву корзину с
мясными деликатесами. Артист поблагодарил редакцию программы за презент,
вытащил маленькую копченую сосиску, нанизанную на палочку, и продемонстрировал присутствующим. "Это
есть нельзя. Если хотите похудеть, ешьте индейку или курицу. Я предпочитаю
индейку", – заявил разочарованный Александр.
Отец Александра Балуева был военным, а мать инженером. "Они работали
на "ящике", в секретной организации, которая работала на военную промышленность",
– вспомнила звезда в беседе в ведущим.
В старших классах будущая знаменитость чуть не попала за решетку. "Да,
я украл. Я украл в своей родной школе пальто, вернее мы украли – это групповое
преступление, сговор был. Там статья, наверное, была бы. Сейчас бы только
вышел. У нас на чердаке кошка окатилась, шесть или семь котят. Нам надо было их
содержать. Они хотели есть, надо было деньги достать как-то. Взяли пальто. А
что с ним делать? Как продать?"– с улыбкой поведал артист.
Украденное мальчишки спрятали на том же чердаке. Воришек быстро
вычислили и наказали – на 10 ней отстранили от занятий.
По словам Александра, в поначалу он не думал о карьере актера – собирался стать финансистом и даже записался на подготовительные курсы для поступления в институт. Однако на занятиях он так ни разу и не появился. В итоге Балуев решил попробоваться я в Щукинское училище, однако потерпел неудачу. После он год
проработал помощником осветителя на "Мосфильме".
Вторая попытка оказалась более
удачной – Александр поступил в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского. С
успехом окончив университет, будущая знаменитость попадает в труппу Театра Советской
Армии. Через несколько лет артист переходит в Московский театр имени Ермоловой.
Балуев пробует попасть в кино, однако долгое время подходящей роли для него не
находится. Денег катастрофически не хватало, параллельно он начал заниматься частным
извозом.
Сегодня Александр Балуев один из самых популярных и востребованных
артистов, в фильмографии которого уже более 100 работ. Первую широкую славу ему
принесла картина "Мусульманин". Ради работы в этом проекте артист принял крещение. "Бал
Володя Ильин с женой, и почему-то они на меня очень повлияли, и происходящее в
фильме тоже сказалось. И главное стало ясно, что я сам готов к этому", -
заметила знаменитость.
Балуев редко говорит о личной жизни. Известно, что он
20 лет прожил с польской журналисткой Марией Урбановской. В этом браке родилась
его единственная дочь Мария-Анна. К сожалению, семья распалась. "Признание мое
как актера стало раздражать. Началось недопонимание", – сообщил актер.