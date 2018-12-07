Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение

Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжениеВладимир Сипягин выбрал вице-губернатора по «социалке». Марина Чекунова стала врио первого заместителя главы региона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Ольга ПетроваДо назначения во Владимирскую область Марина Чекунова была помощником министра труда и социальной защиты России. Кроме этого, занимала должности начальника департамента по взаимодействию с партиями администрации президента РФ и руководителя администрации губернатора Подмосковья.Для справкиМарина Анатольевна Чекунова родилась в 1963 году. Окончила РУДН на факультете журналистики. Имеет ученую степень кандидата филологических наук.