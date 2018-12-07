Суд приговорил Ирину Гладких, которая пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. За девственность дочери она просила 1,5 миллиона рублей. Клиентом оказался оперативник.

Суд приговорил Ирину Гладких, которая пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.Как сообщила "Интерфаксу" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова, женщина была признана виновной в торговле людьми в составе группы лиц по предварительному сговору.В январе 2018 года Ирина Гладких приехала в Москву из Челябинска, чтобы продать свою 13-летнюю дочь. С потенциальным покупателем она встретилась в одном из столичных ресторанов. За девственность дочери она просила 1,5 миллиона рублей.В роли клиента выступил оперативник. После передачи денег женщину задержали. Причем Ирина не раскаивалась в содеянном и допросе заявила, что специально приехала в столицу, чтобы найти покупателя побогаче.