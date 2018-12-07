Герцогиня Сассекская появилась на встрече академиков в
Королевском колледже в Лондоне. Вместе с учеными она обсудила проблему высшего
образования.
Герцогиня Сассекская появилась на встрече академиков в
Королевском колледже в Лондоне. Вместе с учеными она обсудила проблему высшего
образования.
Появление королевской особы в зале стало приятным сюрпризом для многих присутствующих, потому что Меган заранее не объявляла о том, что посетит это мероприятие. Подготовка к нему велась практически в тайне.
Бывшая актриса говорила с академиками и студентами о том, как
высшее образование поможет решить проблемы рабства, торговли людьми, равенства полов и
смены климата. Герцогиня принимала активное участие в обсуждении и делала записи в блокноте. Для обсуждения Маркл выбрала строгий костюм: она надела черный топ и розовый кардиган.
В Twitter-аккаунте организатора мероприятия – Ассоциации университетов Содружества – был опубликован снимок с этого события. "Сегодня
мы пригласили президентов университетов, академиков и студентов для того, чтобы
обсудить, как сделать мир лучше с помощью высшего образования. Наше мероприятие почтила своим присутствием герцогиня Сассекская", – сообщили они.
Профессор Лора Хаммонд, посетившая встречу, осталась под
приятным впечатлением после обсуждения. "У нас была отличная дискуссия о том, как
наука помогает решить проблему торговли людьми и рабства. Спасибо герцогине Сассекской
за то, что присоединилась к нам", – написала она в Twitter.
В октябре этого года Меган Маркл выступила с речью в Южнотихоокеанском
университете в Фиджи во время королевского тура. Бывшая актриса
подчеркнула, насколько важной является проблема женского образования, и объявила о проведении двух конкурсов для получения грантов на тему равенства полов.
"У каждого человека должна быть возможность
получить образование, на которое он имеет право. Для девушек и женщин в развивающихся странах это жизненно необходимо. Доступ к образованию является ключом к развитию экономики и общества. Когда
девушки получают необходимые материалы для успеха, они могут творить
невероятное будущее не только для себя, но и для окружающих", -
отметила герцогиня.