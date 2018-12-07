Тимур Еремеев – хладнокровный и расчетливый человек. К своей
цели он идет по трупам – зная при этом, что не является сыном Спартака
Мишулина. Кроме того, заявила дочь известного советского актера, Тимур
пропагандирует фашизм.
Тимур Еремеев – хладнокровный и расчетливый человек. К своей
цели он идет по трупам – зная при этом, что не является сыном Спартака
Мишулина. Кроме того, заявила дочь известного советского актера, Тимур
пропагандирует фашизм.
За Тимуром Еремеевым стоит какая-то сила, уверена Карина
Мишулина. Дочь Спартака Мишулина поделилась деталями противостояния с Тимуром,
который называет себя сыном великого актера, в интервью члену экспертного
совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогеру Вадиму
Манукяну.
Скандальная история знакома зрителям программы Первого
канала "Пусть говорят". Карина уверяет, что ее с матерью долго
уговаривали придти на передачу, обещая солидное вознаграждение. В конце концов
пригрозили: если не придут – то эксперты признают Тимура сыном Мишулина. И лишь
тогда женщины согласились – по словам Карины, чтобы рассказать людям правду.
Однако, как утверждает Мишулина, открыть правду оказалось не
так легко. Результаты ДНК-экспертиз, которые были сделаны за время долгого
скандала, по словам Карины, были фальшивыми, при их проведении были нарушены
все возможные правила. Она убеждена, что Первый канал принял сторону Еремеева -
и даже нашла в соцсетях фотографию, где Тимур запечатлен на отдыхе с двумя
сотрудницами телеканала.
"И самое ужасное, что я выяснила недавно: он состоит в
музыкальной группе Royal Sugar Balls, в которой на 9 Мая в фашистской форме с
упоением поет сомнительные песни и "зигует" в честь Адольфа Гитлера. А ведь
Еремеев – сотрудник театра Российской армии! Это вызывает массу вопросов. Ведь
фактически фальшивый сын Спартака Мишулина пропагандирует фашизм!", – цитирует
интервью Мишулиной эксперту Вадиму Манукяну РИА ФАН.
В прошлом году, по словам Карины, Тимур впервые принял участие в шествии "Бессмертного полка" на 9 мая. При этом, как утверждает актриса, он нес портрет офицера люфтваффе. При том, что его дед – герой Великой Отечественной войны.
Карина Мишулина – дочь народного артиста России Спартака
Мишулина, который скончался в 2005 году. Актриса поддержала появившуюся в
Интернете петицию о закрытии скандальных ток-шоу – в частности, программы "Пусть
говорят" на Первом канале. Одна из причин – ее претензии к руководству
этой передачи. Она обвиняет программу в обмане и шантаже, а также в пиаре
актера Тимура Еремеева.