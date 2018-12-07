Тимур Еремеев – хладнокровный и расчетливый человек. К своей цели он идет по трупам – зная при этом, что не является сыном Спартака Мишулина. Кроме того, заявила дочь известного советского актера, Тимур пропагандирует фашизм.

Тимур Еремеев – хладнокровный и расчетливый человек. К своейцели он идет по трупам – зная при этом, что не является сыном СпартакаМишулина. Кроме того, заявила дочь известного советского актера, Тимурпропагандирует фашизм.За Тимуром Еремеевым стоит какая-то сила, уверена КаринаМишулина. Дочь Спартака Мишулина поделилась деталями противостояния с Тимуром,который называет себя сыном великого актера, в интервью члену экспертногосовета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогеру ВадимуМанукяну.Скандальная история знакома зрителям программы Первогоканала "Пусть говорят". Карина уверяет, что ее с матерью долгоуговаривали придти на передачу, обещая солидное вознаграждение. В конце концовпригрозили: если не придут – то эксперты признают Тимура сыном Мишулина. И лишьтогда женщины согласились – по словам Карины, чтобы рассказать людям правду.Однако, как утверждает Мишулина, открыть правду оказалось нетак легко. Результаты ДНК-экспертиз, которые были сделаны за время долгогоскандала, по словам Карины, были фальшивыми, при их проведении были нарушенывсе возможные правила. Она убеждена, что Первый канал принял сторону Еремеева -и даже нашла в соцсетях фотографию, где Тимур запечатлен на отдыхе с двумясотрудницами телеканала."И самое ужасное, что я выяснила недавно: он состоит вмузыкальной группе Royal Sugar Balls, в которой на 9 Мая в фашистской форме супоением поет сомнительные песни и "зигует" в честь Адольфа Гитлера. А ведьЕремеев – сотрудник театра Российской армии! Это вызывает массу вопросов. Ведьфактически фальшивый сын Спартака Мишулина пропагандирует фашизм!", – цитируетинтервью Мишулиной эксперту Вадиму Манукяну РИА ФАН.В прошлом году, по словам Карины, Тимур впервые принял участие в шествии "Бессмертного полка" на 9 мая. При этом, как утверждает актриса, он нес портрет офицера люфтваффе. При том, что его дед – герой Великой Отечественной войны.Карина Мишулина – дочь народного артиста России СпартакаМишулина, который скончался в 2005 году. Актриса поддержала появившуюся вИнтернете петицию о закрытии скандальных ток-шоу – в частности, программы "Пустьговорят" на Первом канале. Одна из причин – ее претензии к руководствуэтой передачи. Она обвиняет программу в обмане и шантаже, а также в пиареактера Тимура Еремеева.