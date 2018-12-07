Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор. Как сообщили в Союзе православных журналистов, Онуфрий запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно.

Глава канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор. Как сообщили в Союзе православных журналистов, Онуфрий запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно.Ранее сегодня стало известно, что Варфоломей направил митрополиту письмо, в котором заявил, что после собора тот потеряет свой титул. При этом намекнул, что Онуфрий может его сохранить, если приедет на собор и выставит свою кандидатуру на выборах нового митрополита, сообщает "Россия 24".Письмо опубликовал один из украинских клириков. Как выяснилось, оно было написано 12 октября, то есть на следующий день после заседания Синода в Стамбуле.Так называемый объединительный собор состоится 15 декабря.В Московском Патриархате ранее отметили, что деятельность Варфоломея все больше приобретает политический характер. Накануне патриарх Кирилл заявил, что в событиях вокруг украинской церкви очевидна политическая подоплека, а точнее — действия верхушки киевской власти.