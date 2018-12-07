Илья Авербух попросил о помощи. В посте на своей странице в Instagram известный фигурист сообщил о страшном диагнозе, который врачи поставили его другу.

Илья Авербух попросил о помощи. В посте на своей странице в Instagram известный фигуристсообщил о страшном диагнозе, который врачи поставили его другу.Несчастье постигло близкого друга чемпиона. Это композитор иаранжировщик, соавтор множества песен к новогодним спектаклям в постановкеАвербуха – Владимир Мусихин. Фигурист опубликовал совместную с Владимиром фотографию,в подписи к которой рассказал всю историю."Заболел наш хороший друг, очень талантливый и куда ещеболее молодой парень – Володя Мусихин (на фото слева). Неожиданнодиагностировали рак (хондросаркома)", – написал Авербух.Как сообщил фигурист, его другу требуются две дорогостоящиеоперации – общая стоимость 90 тысяч долларов. Авербух уверен, что среди егоподписчиков много неравнодушных людей, которые готовы помочь. Если не деньгами– то хотя бы публикацией этого поста.Напомним, недавно хореограф Илья Авербух прокомментировалотношения фигуристки Евгении Медведевой и ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.Он уверен, что примирение между ними возможно – но для этого должно пройти время.Фигурист выступил в защиту Евгении Медведевой, которую многие обвинили в том, что она стала хуже кататься после переезда в Канаду. По мнению хореографа, Женя повзрослела, жесты стали более осознанными, она выглядит на льду более взрослой.Известный российский фигурист Илья Авербух сейчас занят созданием ледовых шоу. Его спектакли собирают полные залы по всей стране, напоминает