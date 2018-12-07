Один из мужчин отправил ей 9 тысяч рублей

Один из мужчин отправил ей 9 тысяч рублейВ Муроме местную жительницу подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В начале ноября этого года в дежурную часть полиции обратился 38-летний житель республики Карачаево-Черкессия. Мужчина рассказал, как откликнулся на объявление о продаже зимних шин жительницей Мурома, размещенном на популярном интернет-сайте. Они договорились, он перевёл ей 9 тысяч рублей, после чего девушка должна была отправить товар с помощью транспортной компании.Прошла неделя, а шины муромлянка и не собиралась отправлять.Правоохранители установили личность подозреваемой. Ей оказалась 20-летняя девушка, которая ранее уже привлекалась к уголовной отвественности. Она рассказала, что колёс у неё никогда и не было, а деньги уже успела потратить.Расследование уголовного дела продолжается.