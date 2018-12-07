Комедийная актриса Елена Бирюкова дала откровенное интервью. Артистке удалось побороть онкологическое заболевание.

Комедийная актриса ЕленаБирюкова дала откровенное интервью. Артистке удалось побороть онкологическоезаболевание.Когда артистке быловсего 35 лет, медики поставили ей страшный диагноз – рак яичников. Елена впалав депрессию. Однако в какой-то момент она поняла, что надо взять себя в руки ибороться за жизнь.Бирюкова перенесласложную операцию, пошла на поправку и даже родила второго ребенка. Артисткаотмечает, что нет никакого универсального рецепта, который бы помог победитьнедуг. "Здесь рецепта нет, но ты должен понимать, что никакой истерикой илипереживаниями ничего не изменишь. Просто надо начать стремиться что-то делать",– отмечает знаменитость.Елена Бирюкова дваждыбыла замужем. В первый раз она пошла в ЗАГС с рок-музыкантом АлександромРомановским, однако супруги оказались слишком молоды для семейной жизни. Совторым мужем режиссером Алексеем Литвиным артистка познакомилась во времяпоступления в театральный вуз.У супругов родиласьобщая дочь Саша. Однако режиссер мало интересовался ребенком, дома его никогдане было, он сутками пропадал на работе. Болезнь артистки стала своеобразнойпроверкой отношений Литвинова и Бирюковой. Когда Елене нужна была помощь, мужсообщил ей, что работа для него важнее, поэтому навещать ее в больнице он небудет. Со временем артистке стало лучше, она подала на развод. "Это, может быть, иявилось каким-то очень серьезным поворотным моментом внутри, потому что нужнабыла поддержка. Но все что не делается, все к лучшему", – рассказала артистка.После второго разводаЕлена отчаялась найти вторую половинку. Однако подруга – актриса ЕкатеринаКлимова познакомила ее с бывшим мужем – ювелиром Ильей Хорошиловым.Бирюкова и Хорошилова почти сразу съехались ипознакомили дочерей от предыдущих браков. Чуть позже у ювелира и актрисыпоявилась общая наследница Аглая. Елена отмечает, что официально оформлять отношенияс возлюбленным она не торопится. По мнению актрисы, штамп в паспорте – неглавное. Об этом знаменитость сообщила в программе "Светская хроника" "Пятого канала".