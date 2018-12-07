Кроме того, две семьи остались без жилья

Кроме того, две семьи остались без жильяВо Владимире произошел пожар, в котором погибли два человека. Днем 6 декабря на пульт диспетчера МЧС пришло сообщение о возгорании дома в микрорайоне Верхнее Сельцо. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.После того, как пожарные потушили огонь, они обнаружили тела 61-летней женщины и 41-летнего мужчины. Кроме того, без дома остались сразу две семьи, проживавшие в сгоревшем здании. Администрация Октябрьского района выразила готовность предоставить людям жильё из маневренного фонда.Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекалось 8 спецмашин и 26 человек.