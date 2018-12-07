Члены Христианско-демократического союза подарили канцлеру Германии Ангеле Меркель, уходящей с поста председателя партии, особый подарок - дирижерскую палочку. Именно этой палочкой дирижировал Кент Нагано во время специального концерта на саммите G20 в июле 2017 года в Гамбурге.

Члены Христианско-демократического союза подарили канцлеру Германии Ангеле Меркель, уходящей с поста председателя партии, особый подарок — дирижерскую палочку. Именно этой палочкой дирижировал Кент Нагано во время специального концерта на саммите G20 в июле 2017 года в Гамбурге.По мнению премьер-министра земли Гессен Фолькера Буфье, работу председателя партии во многом можно сравнить с дирижерской — управлять огромным коллективом так, чтобы "публика (избиратели) была в восхищении". Он также подчеркнул, что Ангела Меркель — "важнейший дирижер мировой политики", передает ТАСС.Однако нашлись и критики такого оригинального подарка. Так, журналисты газеты "Бильд" напомнили, что саммит G20 в 2017 году проходил на фоне протестов и крупных беспорядков, поэтому подобный подарок является "бестактным".На пост нового руководителя Христианско-демократического союза претендуют 3 человека: генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экс-глава парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.