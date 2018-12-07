Правильные нейронные связи могут сыграть большую роль в избавлении от лишнего веса. Ученые выяснили, как можно похудеть за выходные.

Правильные нейронные связи могут сыграть большую роль визбавлении от лишнего веса. Ученые выяснили, как можно похудеть за выходные.Эксперименты ставились на мышах. Грызунов загоняли набеговую дорожку и заставляли потеть на протяжении 60 минут. Как выяснилось,эффект от этого упражнения держится еще несколько суток.В течение 6 часов после тренировки средней сложности у мышейнаблюдался пониженный аппетит. А высокий метаболизм (укоренный обмен веществ)сохранялся в течение 48 часов – их организмы сжигали больше калорий, чем в обычномсостоянии.По мнению доктора Кевина Уильямса из Техасскогоуниверситета, такой результат объясняет на уровне нейронных связей, почемумногие люди не испытывают голода сразу после тренировки.По итогам исследования медики составили рекомендациижелающим сбросить лишний вес. В выходные спортом можно не заниматься. Но длятого, чтобы бездельничать в уик-энд, придется хорошо попотеть в спортзале впятницу. Чем дольше и интенсивнее человек тренируется, тем дольше держитсяэффект, заключили исследователи в статье, опубликованной изданием MolecularMetabolism.Ранее исследователи из Университета Филадельфии установили,что любая диета может быть эффективной только при одном условии – если человекперестанет употреблять алкогольные напитки. Они утверждают, что отказ отспиртного также поможет замедлить развитие или смягчить симптомы диабетавторого типа.Ученые проанализировали данные пяти тысяч пациентов. Ониобнаружили, что употребление спиртного даже в малых количествах значительнотормозит процесс похудения. Кроме того, утверждают исследователи, регулярноеупотребление алкоголя может сказаться на здоровье организма даже спустя многолет.