Футболисты Арсенала оторвались в компании 70 девушек. На столах были замечены дорогие спиртные напитки, а настроение спортсмены улучшали себе веселящим газом.

Футболисты"Арсенала" оторвались в компании 70 девушек. На столах были замеченыдорогие спиртные напитки, а настроение спортсмены улучшали себе веселящимгазом.За несколькодней до матча с "Манчестер Сити" 12 игроков отпраздновали начало сезона с размахом, которому могутпозавидовать российские футболисты. Крепкий алкоголь стоял в избытке на столах, а в воздухепахло веселящим газом.В Сеть попаловидео, снятое скрытыми камерами. На нем видно, как Александр Ляказетт, МесутОзил, Пьер-Эмерик Обамейанг, Сеад Колашинац и Маттео Гендузи время от времениприпадают к содержимому воздушных шаров. Руководство "Арсенала" ужеотреагировало на новость, пообещав, что с футболистами будет проведена профилактическаябеседа.Напомним,что совсем недавно наши футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроилидве драки в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Первого канала, апозже в кафе набросились на чиновников Минпромторга.Дебоширы по решению судабыли заключены под стражу до 8 декабря, на днях суд продлил их арест еще на двамесяца, так что Новый год спортсмены встретят в СИЗО. Затем их грозят реальныетюремные сроки за нанесение тяжких телесных повреждений и злостное хулиганство.2016 году, после вылета российской сборной с европейского чемпионата, Кокорин и Мамаев были замечены в одном изклубов Монте-Карло. Как писали СМИ, спортсмены стали спонсорами вечеринки,которая обошлась примерно в 250 тысяч евро. Под звуки российского гимна онирасслабленно курили кальян, а их подруги танцевали на диване. Дорогоешампанское за столом лилось рекой.