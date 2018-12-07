Футболисты
Арсенала оторвались в компании 70 девушек. На столах были замечены
дорогие спиртные напитки, а настроение спортсмены улучшали себе веселящим
газом.
Футболисты
"Арсенала" оторвались в компании 70 девушек. На столах были замечены
дорогие спиртные напитки, а настроение спортсмены улучшали себе веселящим
газом.
За несколько
дней до матча с "Манчестер Сити" 12 игроков отпраздновали начало сезона с размахом, которому могут
позавидовать российские футболисты. Крепкий алкоголь стоял в избытке на столах, а в воздухе
пахло веселящим газом.
В Сеть попало
видео, снятое скрытыми камерами. На нем видно, как Александр Ляказетт, Месут
Озил, Пьер-Эмерик Обамейанг, Сеад Колашинац и Маттео Гендузи время от времени
припадают к содержимому воздушных шаров. Руководство "Арсенала" уже
отреагировало на новость, пообещав, что с футболистами будет проведена профилактическая
беседа.
Напомним,
что совсем недавно наши футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили
две драки в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Первого канала, а
позже в кафе набросились на чиновников Минпромторга.
Дебоширы по решению суда
были заключены под стражу до 8 декабря, на днях суд продлил их арест еще на два
месяца, так что Новый год спортсмены встретят в СИЗО. Затем их грозят реальные
тюремные сроки за нанесение тяжких телесных повреждений и злостное хулиганство.
В
2016 году, после вылета российской сборной с европейского чемпионата, Кокорин и Мамаев были замечены в одном из
клубов Монте-Карло. Как писали СМИ, спортсмены стали спонсорами вечеринки,
которая обошлась примерно в 250 тысяч евро. Под звуки российского гимна они
расслабленно курили кальян, а их подруги танцевали на диване. Дорогое
шампанское за столом лилось рекой.