Представители Американской ассоциации звукозаписывающих компаний назвали номинантов в 84 категориях 61-й премии "Грэмми", вручение которой состоится в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года. Больше всего номинаций у рэпера Кендрика Ламара.Среди категорий, в которых номинирован Ламар, есть "Лучший альбом", "Лучшая запись" и "Песня года". Коллега рэпера Дрейк представлен в семи категориях.У музыкантов Чайлдиш Гамбино, Леди Гага, Карди Би – по пять номинаций. У знаменитого Канье Уэста всего одна ("Продюсер года"). Еще одна – у Тейлор Свифт за альбом "Reputation".В число российских номинантов на Грэмми вошли Дмитрий Хворостовский, скончавшийся в ноябре 2017 года (посмертная номинация в категории "Лучшая запись оперного произведения"), а также регент мужского хора Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Владимир Горбик и его альбом "Чесноков: Научи мя оправданием твоим" ("Лучшее хоровое выступление").Список претендентов на самые престижные награды выглядит так:"Запись года""I Like It" — Карди Би, Bad Bunny & J Balvin"The Joke" — Бренди Карлайл"This Is America" — Чайлдиш Гамбино"Godʼs Plan" — Дрейк"Shallow" — Леди Гага, Брэдли Купер"All The Stars" — Кендрик Ламар, SZA"Rockstar" — Post Malone, 21 Savage"The Middle" — Zedd, Maren Morri, Grey"Альбом года":"Invasion Of Privacy" — Карди Би"By The Way, I Forgive You" — Бренди Карлайл"Scorpion" — Дрейк"H.E.R." — H.E.R."Beerbongs & Bentleys" — Post Malone"Dirty Computer" — Жанель Монэ"Golden Hour" — Кейси Масгрейвс"Black Panter" — Кендрик Ламар"Песня года":"All The Stars" — Кендрик Ламар, SZA"Booʼd Up" — Ларранс Допсон, Джоель Джеймс, Элла Маи и Дижон МакФарлейн"Godʼs Plan" — Дрейк"In My Blood" — Шон Мендес"The Joke" — Бренди Карлайл"The Middle" — Zedd, Maren Morri, Grey"Shallow" — Леди Гага, Брэдли Купер"This Is America" — Чайлдиш Гамбино"Лучший новый артист":Chloe x HalleЛюк КомбсГрета ван ФлитH.E.R.Дуа ЛипаМарго ПрайсБебе РексаДжорджа Смит