Их прожиточный минимум будет составлять 8526 рублей

Их прожиточный минимум будет составлять 8526 рублейДепутаты регионального ЗакСобрания приняли новый закон о величине прожиточного минимума пенсионеров. В соответствии с ним в следующем году установят федеральную социальную доплату к пенсии.Прожиточный минимум неработающих пенсионеров будет составлять 8526 рублейПолучается, что с ян­варя 2019 года общая сумма материального обеспечения нетрудоустроенного пенсионера не может быть меньше этой суммы. При подсчете выплаты учитывают пенсию, ежемесячную денежную выплату с учетом социальных услуг, меры соцподдержки, осуществляемые органами социальной защиты (сюда входит - компенсация ЖКУ, проезда, выплата ветеранам труда и т.д.).