Их прожиточный минимум будет составлять 8526 рублей
Их прожиточный минимум будет составлять 8526 рублей
Депутаты регионального ЗакСобрания приняли новый закон о величине прожиточного минимума пенсионеров. В соответствии с ним в следующем году установят федеральную социальную доплату к пенсии.
Прожиточный минимум неработающих пенсионеров будет составлять 8526 рублей
Получается, что с января 2019 года общая сумма материального обеспечения нетрудоустроенного пенсионера не может быть меньше этой суммы. При подсчете выплаты учитывают пенсию, ежемесячную денежную выплату с учетом социальных услуг, меры соцподдержки, осуществляемые органами социальной защиты (сюда входит - компенсация ЖКУ, проезда, выплата ветеранам труда и т.д.).