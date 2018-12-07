Экспертная группа DxOMark поставила камеру iPhone XR на первое место, назвав её лучшей среди одноглазых смартфонов. Модель Apple набрала самый высокий, 101 балл, получив 103 очка за фото- и 96 за видеосъемку.

Экспертная группа DxOMark поставила камеру iPhone XR на первое место, назвав её лучшей среди "одноглазых" смартфонов. Модель Apple набрала самый высокий, 101 балл, получив 103 очка за фото- и 96 за видеосъемку.iPhone XR лучше конкурентов справился с обнаружением краев в портретном режиме, показал превосходную экспозицию в различных условиях освещения, широкий динамический диапазон и идеальный баланс между подавлением шума и сохранением деталей. Его система автофокусировки также была названа непревзойденной в отрасли.К мелким недостаткам устройства аналитики DxOMark отнесли перенасыщенный градиент размытия, яркостный шум при фотосъемке внутри помещений и тусклом свете, а также потерю качества при зуме, поскольку телефотообъектива у этой модели нет.Шанс побороться за первое место с "айфоном" есть у однокамерного Pixel 3/3 XL. Обзор нового "пиксельфона" Google на DxOMark пока не вышел.Ранее эксперты DxOMark поместили на 2-е место iPhone XS Max, назвав его камеру "одной из лучших" на рынке. Набрав 105 баллов, новый смартфон Apple обошел по качеству фотосъемки всех конкурентов, уступив только Huawei P20 Pro с тремя объективами.∎Камере новых iPhone присудили второе место в мировом рейтинге читайте такжеiPhone XR — одна из трех моделей новых "айфонов", презентация которых прошла 12 сентября. В России "упрощенная" модель, оснащаемая 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой, поступила в продажу 26 октября. За версию iPhone XR с 64 ГБ памяти просят 64 990 рублей, с 128 ГБ — 68 990 рублей, с 256 ГБ — 77 990 рублей.