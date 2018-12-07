Рубль растет. На рост влияет подорожание нефти после решения ОПЕК. Доллар стал дешевле 66 рублей впервые с 29 ноября. Курс опускался до 65 рублей 98 копеек. Евро на 32 копейки дороже 75 рублей. Так российская валюта реагирует на 6-процентный рост нефтяных котировок.

Рубль растет. На рост влияет подорожание нефти после решения ОПЕК. Доллар стал дешевле 66 рублей впервые с 29 ноября. Курс опускался до 65 рублей 98 копеек. Евро на 32 копейки дороже 75 рублей. Так российская валюта реагирует на 6-процентный рост нефтяных котировок.Министры ОПЕК согласовали сокращение добычи нефти всеми странами ОПЕК+ на 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки. Из них непосредственно на ОПЕК приходится 800 тысяч баррелей. России придется также сократить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей. А вот Иран из сделки по сокращению добычи исключен. Заседание в Вене уже покинул министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.Несколько стран присоединяются к ОПЕК в качестве наблюдателей, отметил президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи. Среди них Чад, Узбекистан, ЮАР, а также созданная в 1986 году Ассоциация африканских производителей нефти (African Petroleum Producers Association — APPA). Ассоциация африканских производителей нефти объединяет 18 африканских нефтедобывающих стран, в том числе Нигерию и Анголу. Эти страны, по мнению президента ОПЕК, будут ответственно работать над балансировкой рынка для сохранения с трудом достигнутой стабильности.