В ходе обыска квартиры, где временно проживал злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом, общей массой более 220 граммов...

В ходе проверки оперативной информации сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО на Федеративном проспекте задержали подозреваемого в сбыте наркотиков.При личном досмотре в карманах у 24-летнего неработающего приезжего обнаружен и изъят 31 пакетик с неизвестным веществом общей массой около 70 граммов. Также оперуполномоченные на месте задержания обнаружили и изъяли четыре закладки, которые злоумышленник сделал возле одного из домов на Федеративном проспекте.В ходе обыска квартиры, где временно проживал злоумышленник, в шкафу оперуполномоченные обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом, общей массой более 220 граммов. Установлено, что вещество, общий вес которого составил около 300 граммов, предназначалось для дальнейшего сбыта.Исследованием установлено, что часть изъятого материала является наркотическим средством – мефедроном, общим весом около 230 граммов. Остальное вещество направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73