Денис Глушаков переживает очень сложный период в жизни.
Полузащитник Спартака признался в этом своим подписчикам в Instagram. В то же время,
появилась информация о том, что спортсмен подал в полицию заявление на свою
жену, обвинив ее в мошенничестве.
Денис Глушаков переживает очень сложный период в жизни.
Полузащитник "Спартака" признался в этом своим подписчикам в Instagram. В то же время,
появилась информация о том, что спортсмен подал в полицию заявление на свою
жену, обвинив ее в мошенничестве.
Информация о том, что капитан московского "Спартака"
написал заявление в полицию на супругу, появилась 6 декабря. Глушаков обвинил
свою жену в мошенничестве. Наблюдатели считают, что футболист предпринял такой
шаг, чтобы избежать выплаты алиментов.
Недавно с имущества Глушакова был снят арест, спортсмен поспешил
вывести с банковских счетов жены 300 миллионов рублей, сообщал телеграм-канал
Mash со ссылкой на анонимный источник. Ни футболист, ни его супруга эту
информацию не прокомментировали.
Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что у него пока
у меня нет информации, что Денис подал на Дашу заявление о мошенничестве. Однако,
по его мнению, это вполне может быть правдой. По словам адвоката, Глушаков
пытается подойти к разводу "креативно", но у него пока не очень
получается, передает Sport24.
Скандал вокруг капитана "Спартака" разразился в
начале осени. Дарья Глушакова застала мужа в сауне с незнакомой девушкой. Дарья
намеревалась развестись с Денисом. Позже стало известно, что спортсмен перестал
выплачивать алименты на содержание семилетней Валерии и полуторагодовалой
Александры. Сам Глушаков, в свою очередь, утверждал, что жена не дает ему
видеться с детьми. Бракоразводный процесс продолжается.
Скандал отразился и на спортивной карьере Дениса.
Большинство фанатов требуют, чтобы Глушакова убрали из команды. Однако есть и
те, кто поддерживает спортсмена, многие подписчики в соцсетях советуют игроку
не обращать внимания на негативные комментарии.