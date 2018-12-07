Денис Глушаков переживает очень сложный период в жизни. Полузащитник Спартака признался в этом своим подписчикам в Instagram. В то же время, появилась информация о том, что спортсмен подал в полицию заявление на свою жену, обвинив ее в мошенничестве.

Денис Глушаков переживает очень сложный период в жизни.Полузащитник "Спартака" признался в этом своим подписчикам в Instagram. В то же время,появилась информация о том, что спортсмен подал в полицию заявление на своюжену, обвинив ее в мошенничестве.Информация о том, что капитан московского "Спартака"написал заявление в полицию на супругу, появилась 6 декабря. Глушаков обвинилсвою жену в мошенничестве. Наблюдатели считают, что футболист предпринял такойшаг, чтобы избежать выплаты алиментов.Недавно с имущества Глушакова был снят арест, спортсмен поспешилвывести с банковских счетов жены 300 миллионов рублей, сообщал телеграм-каналMash со ссылкой на анонимный источник. Ни футболист, ни его супруга этуинформацию не прокомментировали.Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что у него покау меня нет информации, что Денис подал на Дашу заявление о мошенничестве. Однако,по его мнению, это вполне может быть правдой. По словам адвоката, Глушаковпытается подойти к разводу "креативно", но у него пока не оченьполучается, передает Sport24.Скандал вокруг капитана "Спартака" разразился вначале осени. Дарья Глушакова застала мужа в сауне с незнакомой девушкой. Дарьянамеревалась развестись с Денисом. Позже стало известно, что спортсмен пересталвыплачивать алименты на содержание семилетней Валерии и полуторагодовалойАлександры. Сам Глушаков, в свою очередь, утверждал, что жена не дает емувидеться с детьми. Бракоразводный процесс продолжается.Скандал отразился и на спортивной карьере Дениса.Большинство фанатов требуют, чтобы Глушакова убрали из команды. Однако есть ите, кто поддерживает спортсмена, многие подписчики в соцсетях советуют игрокуне обращать внимания на негативные комментарии.