Участник реалити-шоу Замуж за Бузову Денис Лебедев сообщил, что больше не будет пытаться обратить на себя внимание Ольги. Молодой мужчина планирует двигаться дальше.

Участник реалити-шоу "Замужза Бузову" Денис Лебедев сообщил, что больше не будет пытаться обратить на себявнимание Ольги. Молодой мужчина планирует двигаться дальше.Отвергнутый избранникнесколько месяцев пытался ухаживать за телеведущей Ольгой Бузовой. Красавец-блондинприсылал возлюбленной шикарные букеты, посвящал чувственные стихи собственногосочинения, отправлял нежные сообщения.Однако теледиваоставалась непреклонной. Девушка отмечала, что она никогдане сможет быть рядом с таким мужчиной как Денис. "Потому что я не могу быть счеловеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает!",– говорила знаменитость.Устав от унизительныхотказов молодой мужчина заявил, что сдается. По его словам, он собирается двигатьсядальше. "Любовь не проходит, а чувствособственного достоинства и желание двигаться дальше набирают обороты", -сказал свое последнее слово Лебедев в личном микроблоге. Об этом сообщает .Напомним, победительпроекта Денис Лебедев оказался не тем, за кого себя выдавал. В СМИ появилисьшокирующие подробности об участнике реалити-шоу, претендующем на ее руку исердце. Оказалось, что у сыровара куча долгов и любовница, которую онпоколачивал. Также стало известно, что мужчина пришел на проект "Замуж заБузову" ради пиара.