Мужчина, угрожая применением насилия, заставил потерпевшего передать ему денежные средства.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру потерпевшего и необоснованно потребовал от него передачи денежных средств. Угрожая применением насилия, фигурант привез молодого человека на автомобиле к банкомату в городе Костерево. Потерпевший снял с банковской карты денежные средства в сумме 3500 рублей и передал их злоумышленнику, после чего последний скрылся.Потерпевший сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.Фигурант был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Костерево.Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершенному преступлению.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.