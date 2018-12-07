Главную кнопку страны заподозрили в
подмене героя сюжета, посвященного годовщине Евромайдана. Блогер Илья Варламов
предположил, что под видом участника тех событий Кирилла Чубенко могли показать
студента из Белоруссии с другим именем.
Главную кнопку страны заподозрили в
подмене героя сюжета, посвященного годовщине Евромайдана. Блогер Илья Варламов
предположил, что под видом участника тех событий Кирилла Чубенко могли показать
студента из Белоруссии с другим именем.
В репортаже
юноша жалуется на холодные батареи в квартире. Он говорит, что Майдан ему
ничего не дал, а его участникам "нужно было смотреть в будущее".
Блогер на
первый взгляд ничего не заподозрил. Через некоторое время на его почту пришло
письмо, в котором "разоблачался" канал. В сообщении было сказано, что украинцем
Чубенко оказался житель Минска Виталий Юрченко.
В письме
отмечалось, что парень не имел к Майдану никакого отношения, никогда не
бедствовал и окончил юридический факультет Белорусского государственного
университета. О скандальном инциденте блогер написал на своем сайте.
Варламов
решил провести собственное расследование: он нашел страницы Юрченко в соцсетях,
на которых были опубликованы фото человека, очень похожего на героя сюжета
Первого канала. Также блогер связался со знакомыми Юрченко. Они подтвердили,
что видели его в Минске, а о связях парня с Украиной ничего не знают.
Блогер отмечает, что в репортаже Первый канал ни разу не
упомянул, что Кирилл Чубенко гражданин Украины. "Только титр сообщает нам, что
это именно Украина, но про самого героя сюжета нет никакой информации", -
отметил Илья Варламов. При этом он подчеркнул, что ничего утверждать не может.