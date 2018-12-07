Главную кнопку страны заподозрили в подмене героя сюжета, посвященного годовщине Евромайдана. Блогер Илья Варламов предположил, что под видом участника тех событий Кирилла Чубенко могли показать студента из Белоруссии с другим именем.

Главную кнопку страны заподозрили вподмене героя сюжета, посвященного годовщине Евромайдана. Блогер Илья Варламовпредположил, что под видом участника тех событий Кирилла Чубенко могли показатьстудента из Белоруссии с другим именем.В репортажеюноша жалуется на холодные батареи в квартире. Он говорит, что Майдан емуничего не дал, а его участникам "нужно было смотреть в будущее".Блогер напервый взгляд ничего не заподозрил. Через некоторое время на его почту пришлописьмо, в котором "разоблачался" канал. В сообщении было сказано, что украинцемЧубенко оказался житель Минска Виталий Юрченко.В письмеотмечалось, что парень не имел к Майдану никакого отношения, никогда небедствовал и окончил юридический факультет Белорусского государственногоуниверситета. О скандальном инциденте блогер написал на своем сайте.Варламоврешил провести собственное расследование: он нашел страницы Юрченко в соцсетях,на которых были опубликованы фото человека, очень похожего на героя сюжетаПервого канала. Также блогер связался со знакомыми Юрченко. Они подтвердили,что видели его в Минске, а о связях парня с Украиной ничего не знают.Блогер отмечает, что в репортаже Первый канал ни разу неупомянул, что Кирилл Чубенко гражданин Украины. "Только титр сообщает нам, чтоэто именно Украина, но про самого героя сюжета нет никакой информации", -отметил Илья Варламов. При этом он подчеркнул, что ничего утверждать не может.