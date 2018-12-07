С 2013 года стоимость завтраков и обедов практически не увеличивали

С 2013 года стоимость завтраков и обедов практически не увеличивали28 ноября на заседании президиума владимиркого Совета народных депутатов обсудили важный вопрос - организацию питания в средних общеобразовательных школах города.Требование комбинатовВ настоящее время школьников во Владимире кормят 3 специализированных муниципальных предприятия: комбинат «Школьный», комбинат «Сунгирь» и МУП «Мелкий опт».Комбинаты направили в адрес главы администрации города обращение о том, что стоимость питания необходимо увеличить. Стоимость завтрака планируют поднять до 40 рублей, обеда до 50 рублей (сейчас они стоят 30 и 45 руб. соответственно).Кроме того, муниципалитет с 2006 года взял на себя обязательства по обеспечению бесплатным питанием всех учащихся с 1 по 4 классы, поэтому, если стоимость завтраков и обедов повысят, то это повлечёт за собой дополнительные расходы из городского бюджета в сумме 28 млн 446 тыс. рублей.Начальник управления образования Елена Малик говорит, что в бюджете города на 2019 год такие деньги найти невозможно. На организацию питания учащихся в следующем году предусмотрели 111 млн 508 тыс. рублей, из которых 68 млн 720 тыс. (61,6% в общем объёме) выделит мэрия, а «белый дом» в виде субсидии «на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования в части организации питания младшеклассников» направит 42 млн 788 тыс. рублей.Адресный подходНайти недостающие деньги предлагают за счёт адресного подхода в организации питания учеников начальных классов.Ввести адресность при предоставлении питания рекомендовали ещё в 2015 году. Многие города области уже ввели этот принцип, администрация Владимира же держалась до последнего. Например, в Коврове, Гороховецком и Камешковском районах бесплатно завтракают и обедают только учащиеся 1-4 классов из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.Управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг вместе с управлением образования города Владимира предложило 2 варианта введения адресности:1 вариант: обеспечивать бесплатными завтраками учащихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и детей-инвалидов. Остальным младшеклассникам частично компенсируют стоимость завтрака в размере 20 рублей.2 вариант: обеспечить бесплатными завтраками учащихся из малообеспеченных семей, многодетных семей и детей-инвалидов, а также всех учащихся 1 классов.Как объяснила Елена Малик, первоклассники проходят адаптацию, а потому и детям, и их родителям нужно дать время и помочь организовать жизнь в школьных условиях. В этом случае дотация из бюджета остальным учащимся младшей школы составит 14 рублей в день.На заседании президиума присутствовали директор школы № 31 Татьяна Григорьева и директор школы № 33 Андрей Рудницкий, каждый из них высказался в пользу одного из вариантов, но в целом их выступления сводились к тому, что ввести адресность - правильный подход в организации питания. Своё мнение выразил и депутат Горсовета Дмитрий Кушпита. Как директор школы № 40 он поддержал второй вариант.Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут после тщательного рассмотрения на комитете по образованию, культуре, туризму, делам молодёжи, социальной политике, физкультуре и спорту.КомментарийНачальник управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг Татьяна Терентьева:«В школьных столовых обслуживают более 32 тысяч учащихся. С 2013 года стоимость завтраков и обедов практически не увеличивали, при этом цены на продукты растут, комбинаты питания терпят убытки. Соблюдать установленные нормы питания учащихся становится всё сложнее».