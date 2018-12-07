Социальная сеть ВКонтакте и телеканал Россия 1 подготовили новогодний подарок для пользователей и телезрителей.

Социальная сеть "ВКонтакте" и телеканал "Россия 1" подготовили новогодний подарок для пользователей и телезрителей. В приложении "ВК" появилась возможность сделать фото, видео или же начать трансляцию с фирменным микрофоном ВГТРК. С уникальной праздничной маской можно вести прямой репортаж для своих подписчиков из любой точки планеты или же прямо из дома.Чтобы сделать селфи или начать трансляцию с маской, нужно перейти по ссылке, у вас должно быть установлено приложение "ВК".Пользователи "ВКонтакте" могут опубликовать видео с маской телеканала "Россия 1" на своих страницах с хэштегом #НОВОГОДНЯЯРОССИЯ. Самые интересные ролики будут опубликованы в официальном сообществе телеканала во "ВКонтакте".