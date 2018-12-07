В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министра
обороны Незалежной Степана Полторака, Украина планирует и дальше
отправлять боевые корабли через Керченский пролив. Последняя такая
попытка закончилась позорным провалом и задержанием судов украинских
военно-морских сил.
В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министра
обороны Незалежной Степана Полторака, Украина планирует и дальше
отправлять боевые корабли через Керченский пролив. Последняя такая
попытка закончилась позорным провалом и задержанием судов украинских
военно-морских сил.
Глава
военного ведомства пообещал, что корабли "совсем скоро" будут выполнять
переходы из Черного моря в Азовское и обратно. При этом Полторак
заявил, что Киев намерен соблюдать все международные нормы.
Впрочем,
во время последнего похода группы украинских судов из Черного моря в
Азовское правовые аспекты украинских военных не волновали. Суда ВМС Незалежной
вторглись в российские территориальные воды и подошли к Керченскому
проливу. На запросы пограничников они не отвечали, принять на борт
лоцмана также отказались.
В
итоге потешная эскадра в составе бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а
также буксира "Яны Капу" была задержана ФСБ и доставлена в порт Керчь.
Суд в Крыму арестовал экипажи судов на два месяца.
Киев
предсказуемо обвинил Россию в агрессии. По инициативе президента Петра
Порошенко в стране было введено военное положение сроком на месяц. Также
в Киеве обратились за поддержкой НАТО. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал усилить присутствие Североатлантического альянса в регионе.
Как Дни.ру,
в Брюсселе уже приняли решение о вводе своих кораблей в Азовское море.
Об этом в эфире украинского телеканала "Первый", связанным с президентом
Петром Порошенко, заявил военный аналитик Александр Сурков.
"Решение
о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчас
идет его документальное оформление, имплементация, медийное
обеспечение", – сказал эксперт.