В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министра обороны Незалежной Степана Полторака, Украина планирует и дальше отправлять боевые корабли через Керченский пролив. Последняя такая попытка закончилась позорным провалом и задержанием судов украинских военно-морских сил.

В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министраобороны Незалежной Степана Полторака, Украина планирует и дальшеотправлять боевые корабли через Керченский пролив. Последняя такаяпопытка закончилась позорным провалом и задержанием судов украинскихвоенно-морских сил.Глававоенного ведомства пообещал, что корабли "совсем скоро" будут выполнятьпереходы из Черного моря в Азовское и обратно. При этом Полторакзаявил, что Киев намерен соблюдать все международные нормы.Впрочем,во время последнего похода группы украинских судов из Черного моря вАзовское правовые аспекты украинских военных не волновали. Суда ВМС Незалежнойвторглись в российские территориальные воды и подошли к Керченскомупроливу. На запросы пограничников они не отвечали, принять на бортлоцмана также отказались.итоге потешная эскадра в составе бронекатера "Бердянск" и "Никополь", атакже буксира "Яны Капу" была задержана ФСБ и доставлена в порт Керчь.Суд в Крыму арестовал экипажи судов на два месяца.Киевпредсказуемо обвинил Россию в агрессии. По инициативе президента ПетраПорошенко в стране было введено военное положение сроком на месяц. Такжев Киеве обратились за поддержкой НАТО. Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал усилить присутствие Североатлантического альянса в регионе.Как Дни.ру,в Брюсселе уже приняли решение о вводе своих кораблей в Азовское море.Об этом в эфире украинского телеканала "Первый", связанным с президентомПетром Порошенко, заявил военный аналитик Александр Сурков."Решениео вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчасидет его документальное оформление, имплементация, медийноеобеспечение", – сказал эксперт.