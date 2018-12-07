Президент Украины Петр Порошенко вновь дал повод для саркастических усмешек и едких комментариев в свой адрес. Пока в стране действует введенное по его же инициативе военное положение, лидер Незалежной публикует в своем микроблоге в Twitter фотографии милых котиков.

Президент Украины Петр Порошенко вновь дал повод для саркастическихусмешек и едких комментариев в свой адрес. Пока в стране действуетвведенное по его же инициативе военное положение, лидер Незалежнойпубликует в своем микроблоге в Twitter фотографии милых котиков."Это– первый пост про кота на моей странице", – похвастался стользначительным достижением украинский лидер. К записи Порошенко приложилфотографию сидящего на подоконнике рыжего животного. Украинский лидерзаявил, что кот – первый житель нового военного общежития в селе Старичи Львовской областиВ следующей публикации он поздравил того самого кота, а заодно и 125 военнослужащих с новосельем. По его словам, всего в Старичах будет восемь общежитий, в которых разместятся около тысячи солдат и офицеров.Несмотря на все обаяние рыжего кота, подписчики украинского лидера подобный формат публикаций не оценили. По мнению одних, "котопосты"– последняя попытка Порошенко спасти свой рейтинг за несколько месяцевдо выборов. Другие комментаторы посоветовали на плачевную ситуациювнутри страны и посоветовали главе Незалежной заняться реальными делами.Среди комментаторов были и те, кто предположил, что котиков Порошенко начал поститьв состоянии алкогольного опьянения. Такая догадка не лишена оснований.Украинского лидера последнее время все чаще видят подшофе.Порошенко,впрочем, своих тесных отношений с зеленым змием скрыть даже непытается. Так, во время запуска аэроэкспресса из Киева в аэропортБорисполь в начале декабря лидер Незалежной произносил речь заплетающимся языком, чем изрядно повеселил даже стоявших за его спиной чиновников.По словам бывшего спикера Службы безопасности Украины (СБУ) Станислава Речинского,появление на публике подшофе стало нормой для украинского лидера. "Онреально пьяный последнее время выступает. В Чернигове тоже языкзаплетался", – написал экс-чиновник на своей странице в Facebook.