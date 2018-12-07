Реджеп Эрдоган передал Владимиру Путину просьбу Петра Порошенко. Президент Турции подчеркнул, что Анкара не пойдет дальше этого в ситуации вокруг Керченской провокации.

Реджеп Эрдоган передал Владимиру Путину просьбу ПетраПорошенко. Президент Турции подчеркнул,что Анкара не пойдет дальше этого в ситуации вокруг Керченской провокации.Украинский лидер просит освободить моряков, задержанных вовремя инцидента в Керченском проливе. Президент Турции заявил, что сразу послепроисшествия ему удалось поговорить как с Владимиром Путиным, так и с ПетромПорошенко."Просьбу по освобождению моряков я Путину передал.Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят.Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после негобудет принято решение", – приводит слова Реджепа Эрдогана газета "Хюрриет".Турецкий президент подчеркнул, что в подобных делах Анкара может лишь попросить."Дальше этого не пойдем", – заключил Эрдоган.25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск","Никополь" и "Яны Капу" вошли в российские территориальныеводы, нарушив государственную границу. Требованиям российских пограничников онине подчинились и были задержаны – с применением оружия. Находившиеся накораблях моряки арестованы до 25 января.В Москве инцидент расценили как откровенную провокацию состороны Киева. Порошенко выступил с обращением к российским властям, в которомпотребовал "немедленно и без всяких условий" освободить моряков,вернуть украинские военные суда, а также "деоккупировать Азовскоеморе".Тем временем появилась информация о состоянии раненых вКерченском проливе украинских моряков. По данным медиков, наметиласьположительная динамика. Моряки находятся в СИЗО "Матросская тишина". Их посетилине только врачи, но и уполномоченный по правам человека в Москве ТатьянаПотяева, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова,передают "Вести".