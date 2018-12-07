Реджеп Эрдоган передал Владимиру Путину просьбу Петра
Порошенко. Президент Турции подчеркнул,
что Анкара не пойдет дальше этого в ситуации вокруг Керченской провокации.
Реджеп Эрдоган передал Владимиру Путину просьбу Петра
Порошенко. Президент Турции подчеркнул,
что Анкара не пойдет дальше этого в ситуации вокруг Керченской провокации.
Украинский лидер просит освободить моряков, задержанных во
время инцидента в Керченском проливе. Президент Турции заявил, что сразу после
происшествия ему удалось поговорить как с Владимиром Путиным, так и с Петром
Порошенко.
"Просьбу по освобождению моряков я Путину передал.
Будем смотреть на развитие событий, надеюсь, они ее положительно встретят.
Сейчас, насколько я знаю, идет процесс расследования инцидента, после него
будет принято решение", – приводит слова Реджепа Эрдогана газета "Хюрриет".
Турецкий президент подчеркнул, что в подобных делах Анкара может лишь попросить.
"Дальше этого не пойдем", – заключил Эрдоган.
25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск",
"Никополь" и "Яны Капу" вошли в российские территориальные
воды, нарушив государственную границу. Требованиям российских пограничников они
не подчинились и были задержаны – с применением оружия. Находившиеся на
кораблях моряки арестованы до 25 января.
В Москве инцидент расценили как откровенную провокацию со
стороны Киева. Порошенко выступил с обращением к российским властям, в котором
потребовал "немедленно и без всяких условий" освободить моряков,
вернуть украинские военные суда, а также "деоккупировать Азовское
море".
Тем временем появилась информация о состоянии раненых в
Керченском проливе украинских моряков. По данным медиков, наметилась
положительная динамика. Моряки находятся в СИЗО "Матросская тишина". Их посетили
не только врачи, но и уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна
Потяева, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова,
передают "Вести".