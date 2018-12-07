Беременность, роды, скандальные разводы и подготовка к свадьбе – казалось бы, не существует тем, которые некоторые звезды шоу-бизнеса отказались бы выносить на общественное обсуждение. Впрочем, любителям следить за личной жизнью знаменитостей на такой подход грех жаловаться. Единственная проблема – подчас разобраться в мешанине из разномастных слухов и сплетен не так-то и легко. Поэтому многие предпочитают довериться профессионалам в своем деле. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 декабря 2018 года.

Беременность, роды, скандальные разводы и подготовка к свадьбе – казалось бы, не существует тем, которые некоторые звезды шоу-бизнеса отказались бы выносить на общественное обсуждение. Впрочем, любителям следить за личной жизнью знаменитостей на такой подход грех жаловаться. Единственная проблема – подчас разобраться в мешанине из разномастных слухов и сплетен не так-то и легко. Поэтому многие предпочитают довериться профессионалам в своем деле. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 декабря 2018 года.Анастасия Волочкова огорошила своих поклонников неожиданным заявлением. Балерина утверждает, что вскоре у нее с Николаем Басковым состоится свадьба.Танцовщица отмечает, что их отношения с артистом проверены временем. Также она рассказала, что он сделал ей шикарный подарок. Впрочем, не все приняли слова Анастасии Волочковой за чистую монету. Некоторые обратили внимание, что сам Николай Басков хранит подозрительное молчание по поводу подобных заявлений.О беременности Виктории Лопыревой судачат уже несколько недель, однако модель предпочитает не комментировать эту информацию. Теперь красотка опубликовала фото, продемонстрировав свой бюст, который фанаты сочли увеличившимся из-за якобы интересного положения.Поводом для слухов о беременности Виктории Лопыревой послужили фотографии и видео, на которых любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини вдруг стала демонстрировать свободные костюмы или одежду, не сковывающую фигуру.Появилась информация о том, что футболист Павел Мамаев изменил жене Алане с моделью, звездой скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Викторией Боней. Та дерзко ответила на обвинения.Уже который день вся страна смакует подробности личной жизни Павла и Аланы Мамаевых после того, как та обвинила мужа в изменах. Причем среди партнерш футболиста якобы оказалась и звезда телепроекта "Дом-2" Виктория Боня. Журналисты ссылаются на некую переписку в социальной сети, где Алана Мамаева будто бы написала, что Боня "с ним спала".Денис Шальных не перестает эпатировать общественность экспериментами с внешностью. Психиатр, психотерапевт Айна Громова прокомментировала "Дни.ру" поведение наследника знаменитой актрисы Елены Яковлевой.Ранее молодой человек заявил в Instagram, что удалил пенис. При этом он опубликовал фото с окровавленными ватными дисками и упаковками от лекарств. Скорее всего, Денис пошутил. Однако врач считает, что публичные заявления о такой интимной информации и решение изменить внешность говорят о психологических проблемах у человека.Елизавета Боярская подарила второго сына своему супругу, актеру Максиму Матвееву. Популярный артист обнародовал фото с новорожденным.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Матвеев опубликовал фотографию, на которой запечатлен держащим в руках крошечного малыша. Согласно некоторой информации, рост ребенка при рождении составил 50 сантиметров.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 декабря 2018 года читайте в и специальных .