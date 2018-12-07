В преддверии Дня Конституции Российской Федерации двадцати школьникам Владимирской области были вручены паспорта.

6 декабря в Доме Дружбы областного центра состоялось торжественное собрание, посвящённое 25-летию Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители руководящего состава областного УМВД – заместитель начальника полиции Виктор Соболев и начальник Управления по вопросам миграции Дмитрий Филиппов.В преддверии Дня Конституции двадцати юным жителям 33 региона был вручен главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Паспорта получили 14-летние школьники - победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, отличники учебы, общественные активисты.Должностные лица, присутствовавшие на мероприятии, рассказали ребятам о значении и основных принципах Конституции, а также об обязанности каждого гражданина неукоснительно соблюдать и исполнять конституционные нормы.