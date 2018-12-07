Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной дал оценку поведению актера на борту лайнера, летевшего 4 декабря из Стамбула в Москву. Знаменитого нарушителя общественного порядка оштрафуют.

Официальный представитель Генпрокуратуры РоссииАлександр Куренной дал оценку поведению актера на борту лайнера, летевшего 4декабря из Стамбула в Москву. Знаменитого нарушителя общественного порядка оштрафуют.Куренной заявил, что ведомство не может назвать поведение Панина дебошем, посколькуна борту не было драки. По его словам,актера оштрафуют только за курение в лайнере."То,что он курил, факт установленный. То, что там могла быть ненормативнаялексика, также возможно. Административное производство возбужденоименно по факту того, что актер курил в туалете", – цитируетпредставителя прокуратуры ТАСС. Звезде грозит наказание – штраф до 1,5тысячи рублей.Подобные выходки на борту самолета в народе неофициально принятоназывать дебошем. Они неизменно вызывают широкий общественный резонанс иосуждение.Напомним, что эпатажного актера сняли с рейса. Алексей Панин дважды курилв туалетной комнате, а потом громко рассказывал другим пассажирам, какправильно закрывать детектор дыма салфеткой.Крометого, актер распивал алкоголь и требовал ручку для раздачи автографов,периодически выкрикивая, что он звезда, и в России ему ничего небудет. На замечания бортпроводников артист реагировал отборным матом.