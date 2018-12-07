Официальный представитель Генпрокуратуры России
Александр Куренной дал оценку поведению актера на борту лайнера, летевшего 4
декабря из Стамбула в Москву. Знаменитого нарушителя общественного порядка оштрафуют.
Официальный представитель Генпрокуратуры России
Александр Куренной дал оценку поведению актера на борту лайнера, летевшего 4
декабря из Стамбула в Москву. Знаменитого нарушителя общественного порядка оштрафуют.
Куренной заявил, что ведомство не может назвать поведение Алексея Панина дебошем, поскольку
на борту не было драки. По его словам,
актера оштрафуют только за курение в авиалайнере.
"То,
что он курил, факт установленный. То, что там могла быть ненормативная
лексика, также возможно. Но административное производство возбуждено
именно по факту того, что актер курил в туалете", – цитирует
представителя прокуратуры ТАСС. Звезде грозит наказание в виде штрафа до 1,5
тысяч рублей.
Отметим,
что подобные скандальные выходки на борту самолетов в народе неофициально принято
называть дебошем. Они неизменно вызывают широкий общественный резонанс и
осуждение.
Напомним,
эпатажного актера сняли с рейса после его выходки. Алексей Панин дважды покурил
в туалетной комнате, а потом громко рассказывал другим пассажирам, как
правильно закрывать детектор дыма салфеткой.
Кроме
того, актер распивал алкоголь и требовал ручку для раздачи автографов,
периодически выкрикивая, что он "звезда и в России ему ничего не
будет". На замечания бортпроводников реагировал отборным матом.