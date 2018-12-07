Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной дал оценку поведению актера на борту лайнера, летевшего 4 декабря из Стамбула в Москву. Знаменитого нарушителя общественного порядка оштрафуют.

Официальный представитель Генпрокуратуры РоссииАлександр Куренной дал оценку поведению актера на борту лайнера, летевшего 4декабря из Стамбула в Москву. Знаменитого нарушителя общественного порядка оштрафуют.Куренной заявил, что ведомство не может назвать поведение Алексея Панина дебошем, посколькуна борту не было драки. По его словам,актера оштрафуют только за курение в авиалайнере."То,что он курил, факт установленный. То, что там могла быть ненормативнаялексика, также возможно. Но административное производство возбужденоименно по факту того, что актер курил в туалете", – цитируетпредставителя прокуратуры ТАСС. Звезде грозит наказание в виде штрафа до 1,5тысяч рублей.Отметим,что подобные скандальные выходки на борту самолетов в народе неофициально принятоназывать дебошем. Они неизменно вызывают широкий общественный резонанс иосуждение.Напомним,эпатажного актера сняли с рейса после его выходки. Алексей Панин дважды покурилв туалетной комнате, а потом громко рассказывал другим пассажирам, какправильно закрывать детектор дыма салфеткой.Крометого, актер распивал алкоголь и требовал ручку для раздачи автографов,периодически выкрикивая, что он "звезда и в России ему ничего небудет". На замечания бортпроводников реагировал отборным матом.