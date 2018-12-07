Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова отреагировала на фрагмент из автобиографической книги актрисы Натальи Варлей, в котором она пишет, что режиссер к ней приставал на съемках Кавказской пленницы. Пусть пишет, - сказала Гребешкова и добавила, что ей это неинтересно.

Журналисты обратили внимание на фрагмент из книги актрисы Натальи Варлей "Канатоходка", в котором она пишет, что ее домогался Леонид Гайдай – легендарный советский режиссер, у которого она снималась в фильме "Кавказская пленница".Актриса пишет, что после дня рождения Александра Демьяненко (который в том фильме играл Шурика) Гайдай пытался ее поцеловать в гостиничном номере, но она как "девушка цирковая, сильная" и "с моментальной реакцией" сразу оттолкнула режиссера, вытолкнула из номера и закрыла дверь на ключ.Варлей при этом отметила, что тот инцидент не повлиял на их дальнейшее сотрудничество с режиссером, пишет StarHit.Этот фрагмент из книги актрисы коротко прокомментировала вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова.В комментарии "Ридусу" она сказала: "Пусть пишет". Гребешкова напомнила, что недавно отмечали 50-летие "Бриллиантовой руки", а "Кавказскую пленницу" сняли ещё раньше."Что сейчас об этом говорить?" – спросила вдова Гайдая. "Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно", — заключила Нина Гребешкова.