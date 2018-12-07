Российский лидер вместе с коллегами из других стран СНГ посетил балет Щелкунчик в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Затем у главы государства состоялась встреча с президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом.

Российский лидер вместе с коллегами издругих стран СНГ посетил балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга.Затем у главы государства состоялась встреча с президентом Международнойавтомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом.Тодт подарил ВладимируПутину гоночный шлем. На презенте нанесена надпись "V. Putin" ироссийский флаг.Генеральная ассамблея FIA всеверной столице начала работу с 3 декабря. В нашей стране такой форум проходитвпервые. Путин и Тодт на встрече обсудили вопросы развития автоспорта в России,передает ТАСС.Главагосударства обратил внимание собеседника на то, что в нашейстране не только проводится "Формула-1", но и построен крупный автомобильный центр под Санкт-Петербургом.Владимир Путин предложил Тодту оценить его.На этопрезидент FIA ответил, что сделает это 8 декабря вместе с мэром севернойстолицы. В свою очередь российский лидер выразил надежду, что Жан Тодт будет приезжатьк нам в гости почаще.Отметим, Международнаяавтомобильная федерация объединяет более 230 национальных автомобильных клубови ассоциаций из 130 стран. Их членами являются более ста миллионовавтомобилистов. Широкой общественности FIA известна как управляющий орган поорганизации автогонок.