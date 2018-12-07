Российский лидер вместе с коллегами из
других стран СНГ посетил балет Щелкунчик в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
Затем у главы государства состоялась встреча с президентом Международной
автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом.
Российский лидер вместе с коллегами из
других стран СНГ посетил балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга.
Затем у главы государства состоялась встреча с президентом Международной
автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом.
Тодт подарил Владимиру
Путину гоночный шлем. На презенте нанесена надпись "V. Putin" и
российский флаг.
Генеральная ассамблея FIA в
северной столице начала работу с 3 декабря. В нашей стране такой форум проходит
впервые. Путин и Тодт на встрече обсудили вопросы развития автоспорта в России,
передает ТАСС.
Глава
государства обратил внимание собеседника на то, что в нашей
стране не только проводится "Формула-1", но и построен крупный автомобильный центр под Санкт-Петербургом.
Владимир Путин предложил Тодту оценить его.
На это
президент FIA ответил, что сделает это 8 декабря вместе с мэром северной
столицы. В свою очередь российский лидер выразил надежду, что Жан Тодт будет приезжать
к нам в гости почаще.
Отметим, Международная
автомобильная федерация объединяет более 230 национальных автомобильных клубов
и ассоциаций из 130 стран. Их членами являются более ста миллионов
автомобилистов. Широкой общественности FIA известна как управляющий орган по
организации автогонок.