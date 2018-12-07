Компания Qualcomm представила Snapdragon 8cx — самый крупный в своей истории чипсет с самым мощным процессором и графикой. Экстремальная платформа, изготовленная с соблюдением норм 7-нанометрового техпроцесса, рассчитана на компактные Windows-ноутбуки и конвертируемые ПК 2 в 1 с постоянным интернет-подключением.

Компания Qualcomm представила Snapdragon 8cx — самый крупный в своей истории чипсет с самым мощным процессором и графикой. "Экстремальная" платформа, изготовленная с соблюдением норм 7-нанометрового техпроцесса, рассчитана на компактные Windows-ноутбуки и конвертируемые ПК "2 в 1" с постоянным интернет-подключением.8cx является первым на рынке 7-нм чипом для компьютеров и первым под брендом Snapdragon, построенным исключительно для Windows (а не разновидностью мобильной платформы, адаптированной к лэптопам). "Самый экстремальный Snapdragon", сказали в компании, располагает восемью 64-битными ядрами Qualcomm Kryo 495, ускорителем Adreno 680 (вдвое более быстрым, чем в Snapdragon 850 для Windows), а также встроенными процессорами нейросетевых вычислений Hexagon 685 и обработки изображений Spectra 390.Энергоэффективность новинки, сравнивая с тем же Snapdragon 850 (установлен в недавно вышедших Samsung Galaxy Book 2 и Lenovo C630 WOS), выше примерно 60%. Заявлена поддержка модулей оперативной памяти объемом до 16 ГБ (LPDDR4x). В отличие от предшественника, Snapdragon 8cx поддерживает одновременное подключение двух мониторов 4K HDR, а не одного.Интегрированный LTE-модем Snapdragon X24 (Cat. 20) обеспечивает теоретическую скорость загрузки данных до 2 Гбит/с, передачи — до 316 Мбит/с. Однако подключаться к 5G-сетям новинка не сможет: модем Qualcomm X50 5G появится в отдельных конфигурациях чипа, которые выйдут позднее.∎Qualcomm рассказала подробности о главном процессоре 2019-го читайте такжеБатареи Windows-ноутбука с Snapdragon 8cx хватит на целый день использования, говорят в Qualcomm. Чипсет поддерживает быструю зарядку по USB Type-C (Quick Charge 4+) и порт USB 3.1 2-го поколения с возможностью передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с.Образец лэптопа со Snapdragon 8cxПервые компьютеры с Snapdragon 8cx намечены к выходу на вторую половину 2019 года. Ими станут тонкие, легкие ноутбуки на Windows, всегда подключенные к интернету.