Депутаты ЗС обсудили прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года

Депутаты ЗС обсудили прогноз социально-экономического развития региона до 2024 годаДепутаты комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности Закcобрания обсудили прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года.Возрастные работникиНародные избранники поинтересовались у авторов прогноза о последствиях увеличения пенсионного возраста до 60 - у женщин и 65 лет - у мужчин. Руководство области спрогнозировало, что через 6 лет на региональном рынке труда из-за «пенсионной реформы» дополнительно появятся около 7 тысяч человек - тех, кто по ранее действовавшему сроку выхода на пенсию уже получал бы «пособие по старости».После обнародования планов правительства поднять возраст выхода на пенсию председатель Владимирского областного объединения организаций профсоюзов Надежда Сухарникова заявила, что из-за появления армии возрастных работников, интересных работодателям лишь в качестве неквалифицированной рабсилы, ситуация на рынке труда может серьёзно ухудшиться:«Человеку в возрасте найти достойную работу очень трудно в первую очередь по состоянию здоровья. Мы, профсоюзы, ежедневно получаем извещения о несчастных случаях на производстве, и в последнее время увеличилось количество смертей, летальных исходов, не связанных с травмами, а по состоянию здоровья. Совсем недавно, на днях, в Коврове 49-летний учитель физкультуры умер, когда проводил тренировку с учениками.Работодатель принимает преимущественно на работу трудоспособных сотрудников. А после 45 или 50 лет работоспособность естественным образом понижается, увольнение с работы для таких работников будет серьёзной проблемой.И даже сейчас после 45 лет мужчинам и женщинам очень трудно найти работу - фактически везде есть возрастной ценз. Пожилых людей, уволенных работодателем из-за повышения пенсионного возраста, но не ушедших на пенсию, вынудят браться за любую, даже самую тяжёлую работу. Но, понимаете, если человек всю жизнь проработал бухгалтером и ничего тяжелее ручки не поднимал, то работать дворником он просто не сможет. В итоге на рынке труда появится дополнительная группа безработных».Куда идти?Нормального рынка труда для людей предпенсионного возраста в России, по сути, нет. Исследования, проведённые в нашей области, показали, какие профессии интересуют граждан старше 50 лет, на какие зарплаты они претендуют и как часто их приглашают на собеседования.За 11 месяцев этого года на сайте HeadHunter жители региона «в возрасте» разместили или обновили более 4350 резюме. 63% из них - мужчины.Кандидаты в возрасте 50+ откликаются на вакансии достаточно активно. Естественно, не каждый отклик заканчивается приглашением на собеседование. По данным первого полугодия 2018 года, на долю приглашений на собеседования кандидатов приходится 9% от общего количества (ещё 5 лет назад она была на уровне 3%).По мнению самих пожилых соискателей вакансий, возраст как причина отказа им в трудоустройстве занимает первое место. В рекрутинговой компании утверждают, что 81% работодателей и 74% соискателей работы отмечают, что возрастная дискриминация на рынке труда всё же есть, а более половины работодателей согласны с тем, что на разных позициях есть определённые возрастные ограничения, и то, что возрастные сотрудники - наиболее уязвимая группа на рынке труда, смещённого в пользу молодых специалистов.Самые «возрастные» сегменты рынка труда в нашей области, по данным аналитиков, - производство, транспорт, бухгалтерия, административный персонал, продажи и строительство.45% соискателей старше 50 лет претендуют на зарплату 20-40 тыс. руб., 22% - от 40 до 60 тыс. руб. 13% согласны на оклад до 20 тыс. руб. При этом среднее предложение на рынке труда области -37172 руб.КомментарийПредседатель комитета экономического развития администрации Владимирской области Владимир Ольхов:«В прогнозе не заложили рост безработицы - она даже снизится на 1 тысячу нетрудоустроенных по сравнению с показателями текущего года. Граждане чаще будут зарабатывать на жизнь при помощи интернет-технологий, а также с использованием «гибких форм занятости»».