Полиция Армении при сотрудничестве с правоохранительными органами ряда европейских стран и Интерполом разыскала скрывавшегося от следствия племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.

Полиция Армении при сотрудничестве с правоохранительными органами ряда европейских стран и Интерполом разыскала скрывавшегося от следствия племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саргсяна.Как передает "Интерфакс", беглец был найден в столице Чехии. При задержании он заявил, что является гражданином Гватемалы Франклином Гонсалесом, предъявив в доказательство паспорт. Документ оказался фальшивым.Информация о задержании Саргсяна передана генеральной прокуратуре Армении для начала экстрадиции задержанного из Праги в Ереван.На родине в отношении племянника бывшего главы Армении в июне 2018 года было возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение оружия" и "незаконный оборот наркотическими средствами". В июле он был объявлен в международный розыск.