Молодые люди вместе охотились в Петушинском районе

Молодые люди вместе охотились в Петушинском районеЖена и родители погибшего на охоте мужчину простили его друга, который застрелил своего товарища из ружья, сообщает региональный СледКом.В апреле этого года давние друзья решили поохотиться в Петушинском районе. Один из них был из Переславля-Залесского, второй - из Москвы. Приехали они на озеро Находное.Ранним утром охотники заметили летящую стаю гусей. Обвиняемый не учел траекторию движения друга и выстрелил, после чего понял, что попал в человека.В ту же минуту мужчина повез раненого приятеля в сторону города, а как только появилась сотовая связь, немедленно вызвал скорую помощь. Врачи попытались спасти потерпевшего, но мужчина скончался от полученных травм и кровопотери.Известно, что обвиняемый имел все необходимые разрешения, занимался охотой уже больше 11-ти лет. У него было ружье «Зауэр», доставшееся по наследству от дедушки.Неосторожные действия он объяснил тем, что в 4 утра у него была сниженная реакция. Кроме того, они ожидали, что птицы появятся с одной стороны, а селезни вылетели с другой, отчего охотники растерялись.Молодые люди дружили более 8-ми лет, вместе отдыхали, рыбачили и охотились.Жена погибшего простила обвиняемого после извинений и материальной компенсации. Но родители не могли смириться с гибелью своего сына. Они до последнего настаивали на наказании. И только через какое-то время приняли искреннее раскаяние мужчины и решились на примирение.Петушинский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.