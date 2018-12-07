Женская сборная России не смогла одолеть керлингисток из Южной Кореи на втором этапе Кубка мира, который проходит в американской Омахе. Россиянки уступили соперницам со счетом 2:6.

Женская сборная России не смогла одолеть керлингисток из Южной Кореи на втором этапе Кубка мира, который проходит в американской Омахе. Россиянки уступили соперницам со счетом 2:6.В составе нашей команды выступили Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.Кроме того, российский дуэт Анастасия Москалева и Александр Еремин в матче турнира смешанных пар проиграли керлингистам из Китая со счетом 4:11.Ранее на турнире женская сборная России проиграла американской команде — 5:7.