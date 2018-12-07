В польском Томашове продолжается третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российские конькобежцы завоевали еще два комплекта бронзовых наград.

В польском Томашове продолжается третий этап Кубка мира по конькобежному спорту. Российские конькобежцы завоевали еще два комплекта бронзовых наград.Дарья Качанова стала третьей на дистанции 1 000 метров с результатом 1.16,579. Победу одержала американка Бриттани Бэй (1.15,399), серебряная награда – у японки Мио Такаги (1.16,423). Ольга Фаткулина заняла 7 место, а Ангелина Голикова – 14.Мужская сборная России, за которую выступали Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, заняла третье место в командном турнире. Наши спортсмены уступили победителям – японцам 0,32 секунды. Второе место у сборной Норвегии.У женщин в аналогичной дисциплине Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова заняли второе место. Победу одержали японки, а третье место занла сборная Канады.