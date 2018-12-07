Если
американские корабли войдут в Керченский пролив, то с ними произойдет то же
самое, что и с украинскими судами-нарушителями. Россия имеет для этого необходимые
силы и средства.
Если
американские корабли войдут в Керченский пролив, то с ними произойдет то же
самое, что и с украинскими судами-нарушителями. Россия имеет для этого необходимые
силы и средства.
США боятся дать
военный ответ на инцидент в Керченском проливе, так как понимают, что Россия нейтрализует
их корабли. Такое заявление сделал глава Общероссийского движения поддержки
флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев.
"Они боятся,
что с их кораблями будет то же самое, что и с задержанными в Керченском проливе
катерами Украины", – сказал Ненашев в интервью РИА Новости. По мнению военного,
в американском командовании есть здравомыслящие люди, которые просчитывают и
такой исход.
Ранее председатель
объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что в
Вашингтоне не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Черном море, хотя
до этого в Вашингтоне звучали воинственные заявления, а телеканал CNN даже сообщил,
что Штаты начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море. Как
сказал генерал, необходимую информацию на этот счет до Москвы доводит
политическое руководство США.
Напомним,
25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и двинулись из
Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование
и не подчинялись требованиям российских властей.
Около 12-ти часов российские пограничники
пытались объяснить украинским морякам, что они нарушают границу. В тоге к вечеру
корабли вместе с экипажами были задержаны и доставлены в Керчь.
В
ответ на это президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение в
приграничных с Россией областях сроком на 30 дней и поднял войска по тревоге.