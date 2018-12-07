Если американские корабли войдут в Керченский пролив, то с ними произойдет то же самое, что и с украинскими судами-нарушителями. Россия имеет для этого необходимые силы и средства.

Еслиамериканские корабли войдут в Керченский пролив, то с ними произойдет то жесамое, что и с украинскими судами-нарушителями. Россия имеет для этого необходимыесилы и средства.США боятся датьвоенный ответ на инцидент в Керченском проливе, так как понимают, что Россия нейтрализуетих корабли. Такое заявление сделал глава Общероссийского движения поддержкифлота, капитан первого ранга Михаил Ненашев."Они боятся,что с их кораблями будет то же самое, что и с задержанными в Керченском проливекатерами Украины", – сказал Ненашев в интервью РИА Новости. По мнению военного,в американском командовании есть здравомыслящие люди, которые просчитывают итакой исход.Ранее председательобъединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что вВашингтоне не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Черном море, хотядо этого в Вашингтоне звучали воинственные заявления, а телеканал CNN даже сообщил,что Штаты начали подготовку к отправке военных кораблей в Черное море. Каксказал генерал, необходимую информацию на этот счет до Москвы доводитполитическое руководство США.Напомним,25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и двинулись изЧерного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрированиеи не подчинялись требованиям российских властей.Около 12-ти часов российские пограничникипытались объяснить украинским морякам, что они нарушают границу. В тоге к вечерукорабли вместе с экипажами были задержаны и доставлены в Керчь.ответ на это президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение вприграничных с Россией областях сроком на 30 дней и поднял войска по тревоге.