В России началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa и Mastercard. Центробанк рассылает инструкции в кредитные организации, в которых содержатся рекомендации для обхода американских санкций.

России началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa иMastercard. Центробанк рассылает инструкции в кредитные организации, в которыхсодержатся рекомендации для обхода американских санкций.Регуляторпредлагает малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживаниявладельцев кредитных карт. Вероятно, у Центробанка есть информация о скоромотключении России от двух ведущих мировых платежных систем.Какпишут "Ведомости", экстренные меры связаны с возможными новыми санкциями состороны США. О них Вашингтон может объявить после Нового года.Сейчассамыми крупными операторами Visa и Mastercard в России выступают ВТБ, Росбанк,Промсвязьбанк и "Уралсиб". Если малые банки воспользуются советом регулятора,то на смену партнера у них уйдет не менее трех месяцев. Это означает, что уже вначале 2019 года у миллионов россиян могут перестать обслуживаться банковскиекарты.Правда,специалисты утверждают, что на обслуживании пластика внутри России санкции нескажутся, а вот за границей российские владельцы Visa и Mastercard могутстолкнуться с трудностями.Неисключено, что следующим шагом США и их партнеров станет отключение России от SWIFT – международной системы, черезкоторую проходят все без исключения безналичные операции, будь то покупка вмагазине или оплата многомиллионного международного контракта. В таком случае все банковские картыроссиян (кроме карт "Мир") попросту превратятся в бесполезные кусочки пластика.