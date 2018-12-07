В
России началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa и
Mastercard. Центробанк рассылает инструкции в кредитные организации, в которых
содержатся рекомендации для обхода американских санкций.
В
России началась подготовка к возможному отключению от платежных систем Visa и
Mastercard. Центробанк рассылает инструкции в кредитные организации, в которых
содержатся рекомендации для обхода американских санкций.
Регулятор
предлагает малым банкам срочно найти запасных партнеров для обслуживания
владельцев кредитных карт. Вероятно, у Центробанка есть информация о скором
отключении России от двух ведущих мировых платежных систем.
Как
пишут "Ведомости", экстренные меры связаны с возможными новыми санкциями со
стороны США. О них Вашингтон может объявить после Нового года.
Сейчас
самыми крупными операторами Visa и Mastercard в России выступают ВТБ, Росбанк,
Промсвязьбанк и "Уралсиб". Если малые банки воспользуются советом регулятора,
то на смену партнера у них уйдет не менее трех месяцев. Это означает, что уже в
начале 2019 года у миллионов россиян могут перестать обслуживаться банковские
карты.
Правда,
специалисты утверждают, что на обслуживании пластика внутри России санкции не
скажутся, а вот за границей российские владельцы Visa и Mastercard могут
столкнуться с трудностями.
Не
исключено, что следующим шагом США и их партнеров станет отключение России от SWIFT – международной системы, через
которую проходят все без исключения безналичные операции, будь то покупка в
магазине или оплата многомиллионного международного контракта. В таком случае все банковские карты
россиян (кроме карт "Мир") попросту превратятся в бесполезные кусочки пластика.