Музыкант оказал первую медицинскую помощь женщине, потерявшей сознание во время рейса из Москвы в Симферополь. Об этом сообщил на совей странице в Facebook попутчик и свидетель произошедшего Константин Кнырик.

Музыкант оказал первую медицинскуюпомощь женщине, потерявшей сознание во время рейса из Москвы в Симферополь. Обэтом сообщил на совей странице в Facebook попутчик и свидетельпроизошедшего Константин Кнырик.Александр Розенбаумимеет диплом врача-терапевта, работал в скорой помощи и является полковникомвоенно-медицинской службы в отставке. Знаменитый исполнитель сразупришел на помощь к пассажирке, несмотря на свой звездный статус.Пословам Крыника, в эконом-классе врача не оказалось. "А из бизнеса как ни в чемне бывало выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один измоих любимых исполнителей – Александр Яковлевич Розенбаум", – поделился свидетельинцидента."Он действительно оказал женщине первуюмедицинскую помощь, сделал искусственное дыхание, и мы благополучноприземлились в Симферополе", – добавил очевидец. Пациентку в аэропорту забралимедицинские сотрудники."Настоящийчеловек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеку. Я подумал, ана сколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации. Браво!!!" -восхитился поступком Розенбаума Крыник. Его поддержали пользователи соцсети."Настоящие врачибывшими не бывают! Они всегда врачи!", "Да, врач – этоне первая профессия… это призвание… Александр Яковлевич профессионально четкий,организованный, знающий человек...", "Лечить – так лечить, летать– так летать", – прокомментировали новость фолловеры. Некоторые же отметили, что нет ничего удивительного в том, что врач поступил так, как учит Клятва Гиппократа.