Музыкант оказал первую медицинскую
помощь женщине, потерявшей сознание во время рейса из Москвы в Симферополь. Об
этом сообщил на совей странице в Facebook попутчик и свидетель
произошедшего Константин Кнырик.
Музыкант оказал первую медицинскую
помощь женщине, потерявшей сознание во время рейса из Москвы в Симферополь. Об
этом сообщил на совей странице в Facebook попутчик и свидетель
произошедшего Константин Кнырик.
Александр Розенбаум
имеет диплом врача-терапевта, работал в скорой помощи и является полковником
военно-медицинской службы в отставке. Знаменитый исполнитель сразу
пришел на помощь к пассажирке, несмотря на свой звездный статус.
По
словам Крыника, в эконом-классе врача не оказалось. "А из бизнеса как ни в чем
не бывало выходит действительно врач по образованию и первой профессии, один из
моих любимых исполнителей – Александр Яковлевич Розенбаум", – поделился свидетель
инцидента.
"Он действительно оказал женщине первую
медицинскую помощь, сделал искусственное дыхание, и мы благополучно
приземлились в Симферополе", – добавил очевидец. Пациентку в аэропорту забрали
медицинские сотрудники.
"Настоящий
человек и талантливый музыкант, скорее всего, спас жизнь человеку. Я подумал, а
на сколько сложно принять на себя ответственность в такой ситуации. Браво!!!" -
восхитился поступком Розенбаума Крыник. Его поддержали пользователи соцсети.
"Настоящие врачи
бывшими не бывают! Они всегда врачи!", "Да, врач – это
не первая профессия… это призвание… Александр Яковлевич профессионально четкий,
организованный, знающий человек...", "Лечить – так лечить, летать
– так летать", – прокомментировали новость фолловеры. Некоторые же отметили, что нет ничего удивительного в том, что врач поступил так, как учит Клятва Гиппократа.