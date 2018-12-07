Ольга Слуцкер обнародовала видео, на котором Федор Бондарчук предстал в неожиданном виде. Поклонники неоднозначно отнеслись к ролику: многие посмеялись, а некоторые отметили чрезмерную худобу режиссера.

Ольга Слуцкер обнародовала видео, на котором Федор Бондарчук предстал в неожиданном виде. Поклонники неоднозначно отнеслись к ролику: многие посмеялись, а некоторые отметили чрезмерную худобу режиссера.Несмотря на то что только начало декабря, в воздухе летает новогодний дух. Магазины украшены гирляндами и мишурой, люди начали наряжать елки. Подхватили новогоднее настроение и знаменитости. Многие российские звезды продемонстрировали своих лесных красавиц, украшенных не только благодаря собственным силам, но и с помощью дизайнеров.Отдельно стоит отметить аксессуары. Статуэтки, подсвечники, рождественские венки придают особое очарование дому. А кто-то предпочел украсить себя. Так, на официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Слуцкер опубликовала видео, на котором запечатлен Федор Бондарчук, с нарочито серьезным видом попивающий чай в шапке в виде новогодней елки.Самое интересное, что верхушка шапки двигается и поет. "И хорошее настроение не покинет больше вас!" – подписала ролик Ольга Слуцкер.Многие сочли ролик забавным, а некоторые обратили внимание на изможденный вид Федора Бондарчука. "Идеально!", "Прикольно", "Класс!", "Здравствуйте.... Федор красавчик в этой елке – шляпе))))) И Аркадий Новиков вообще красавец!!!!", "Федя чет совсем исхудал(", "Околпачили Федора Сергеевича!", "Федор отлично выглядит . Похудел , помолодел", "да уж. даже черезчур. пора набирать вес, а то изможденным выглядит(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались поклонники.Отметим, что Федор Бондарчук стал стремительно худеть после того, как расстался с супругой Светланой Бондарчук и начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой, которая значительно моложе него. Говорят, роман с привлекательной брюнеткой подвиг режиссера на преображение.