Социальные проекты Костромской области вошли в шорт-лист Агентства стратегических инициатив. Теперь они претендуют на победу в конкурсе лучших практик социально-экономического развития ..

Социальные проекты Костромской области вошли в шорт-лист Агентства стратегических инициатив. Теперь они претендуют на победу в конкурсе лучших практик социально-экономического развития регионов.Агентство стратегических инициатив отметило проект многофункционального центра по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей и костромской фестиваль сыра. Эти проекты были выделены из 700 представленных на конкурс.Проект многофункционального центра отмечен в номинации, которая посвящена созданию улучшению качества жизни населения. Специалисты центра в рамках проекта проводят Дни открытых дверей для воспитанников детских домов. Ребятам рассказывают, как воспользоваться мерами социальной поддержки, чем полезен портал госуслуг и как пользоваться личными документами.Костромской фестиваль сыра отмечен в числе лучших практик, посвящённых развитию туристического потенциала. Этот праздник стал одной из визитных карточек Костромской области, в 2018 году гостями фестиваля стали 6,5 тысяч человек, в том числе из Московской, Ивановской, Вологодской, Владимирской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и других регионов.